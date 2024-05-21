快訊／極度危險犯進入北市第3天　警曝：可能在龍山寺附近出沒

記者邱中岳／台北報導

基隆市日前傳出有1名涉犯殺人未遂的嫌犯，趁機從醫院逃脫，警方事後發現，男子逃離醫院之後，在19日下午時分搭乘首都客運往台北市方向逃逸，據悉在台北市南京公寓公車站牌下車，目前掌握其以前經常出沒在龍山寺公園附近，警方也加強查緝。

▲警方掌握簡男從北市南京公寓站下車，以前經常出沒地點則在萬華龍山寺。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，39歲的簡郁紘犯下殺人未遂案，19日下午2時許從基隆市安樂區的一家醫院逃脫，且簡男前科累累，甚至還曾經攻擊超商店員遭判拘役15天，沒想到又因殺人未遂從醫院脫逃。

警方指出，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，上身又搭長袖方格紋襯衫，從醫院脫逃後一路沿著安一路往市區徒步逃逸，抵達市區後，又轉搭首都客運1579離開基隆市區。

基隆市刑大事後發現簡男逃往台北市區，立即通知北市刑大協助，目前得知在19日下午4時許，搭乘首都客運前往北市松山區，目前北市刑大也派人前往調閱監視器。

據悉，簡姓受監護人逃脫，目前發現其搭客運前往北市，約在4時許抵達北市南京公寓站下車，但目前行蹤不明，警方排查可能關係，發現簡男子前經長出沒在北市萬華區龍山公園附近，也商請相關警力加強緝捕。