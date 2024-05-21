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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳沛憶率綠委丟太陽花　黃國昌拿手機直播險被擊中

▲▼立法院院會，民進黨立委把太陽花丟向黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，民進黨立委把太陽花丟向黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會21日繼續針對「國會改革」系列法案上演表決大戰，民進黨立委吳沛憶在發言時，直指民眾黨立委黃國昌背叛民主、背叛學運，隨後與其他民進黨立委將手中的太陽花，丟向位於主席台旁、正在直播的黃國昌，一旁的民眾黨立委林憶君見機趕忙拿出手板阻擋，沒讓黃國昌被擊中。儘管現場一片混亂，手持手機直播的黃國昌仍未停下來。

吳沛憶發言時說，今天民進黨團一進場的訴求就是一個，退回審查、逐條審查。上禮拜五所看見的版本，是5月17日當天才出現的法案版本，只有2天的時間，沒有討論、沒有審查，藍白就要強行通過，「身為立法委員，你們對得起人民嗎？」

吳沛憶表示，立法院要對人民負責，今天講的調查權，藍白就是想要擴權，只要立委想要調查部會、調查人民團體、調查公司，要求提供資料的話都要提供，「誰來決定？院會，就是今天大家看到的荒謬現場」，這麼嚴重的擴權案為什麼不需要逐條討論？

吳沛憶還提到，當年黃國昌說不准密室協商，今天的黃國昌說不准直播，「黃國昌妳背叛民主、背叛學運，請你站出來向全國人民說明，寫的這是什麼法案？」

在過程中，吳思瑤數次要將手中的數朵太陽花交給黃國昌，但手持手機直播的黃不予理會。隨後，吳沛憶以及其他民進黨立委將手中的太陽花，丟向位於主席台旁、正在直播的黃國昌，過程中險些丟中，而國民黨、民眾黨立委則齊呼「民進黨、暴力黨，民進黨、暴力黨」。

▲▼立法院院會，民進黨立委把太陽花丟向黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

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