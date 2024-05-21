大埤農會優質米獲國際認證！　「寺上好米」獲ITQI風味絕佳獎二星

▲大埤鄉農會5月25日於大埤酸菜專業區舉辦2024大埤鄉農會「寺上好米」米食饗宴、農民節表彰大會暨農特產品展售活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

大埤鄉農會「寺上好米」米食饗宴、農民節表彰大會暨農特產品展售今（21）日舉辦活動宣傳記者會，邀請全國鄉親5月25日前往大埤鄉酸菜專業區，品嚐榮獲國際ITQI「風味絕佳獎」二星、「雲林良品」認證大埤鄉產優質米食，見證種出國際級好米的驕傲。

縣長張麗善表示，大埤鄉稻作種植面積逾5200公頃，以台南11號為主要品種，種植技術卓越、地理環境優越，稻作品質優良，除獲雲林良品認證，更拿下國際ITQI「風味絕佳獎」獲國際肯定。張麗善縣長指出，大埤農會在總幹事吳昌遠帶領下，不僅輔導農民種出最好的農產品，更與縣府、縣農合作積極行銷，開拓國內外市場，提高農民耕作效益。

▲大埤鄉農會5月25日於大埤酸菜專業區舉辦2024大埤鄉農會「寺上好米」米食饗宴、農民節表彰大會暨農特產品展售活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

大埤鄉農會總幹事吳昌遠表示，大埤鄉農會推出「寺上好米」品牌緣由來自稻穀乾燥中心附近有一間將爺廟，為祈求佛神庇佑鄉親吉祥如意，加上諧音有「世上好米」之寓意，於2019年以「寺上好米」推廣稻米，堅持友善土地環境的耕作方式，孕育出金黃飽滿的稻穗。

吳昌遠說，農會於5月25日在大埤酸菜專業區舉辦2024大埤鄉農會「寺上好米」米食饗宴、農民節表彰大會暨農特產品展售活動，除了頒獎致謝農友、歡慶雙料獲獎之外，並提供試吃等活動與大家分享這份喜悅，邀請全國民眾來大埤品嚐、選購優質米食、酸菜等農特產品。