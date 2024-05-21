1個月收8張超速罰單！車主喊冤　竟是撕票埋屍案嫌犯掛AB牌害的

記者唐詠絮／彰化報導

超衰！彰化縣議員凃淑媚收到鹿港鎮民陳情，自己的車牌被犯罪集團偽造使用，1個月收到8張超速罰單，誇張的是還有一張是國道飆出時速159公里，跑去報警才知道原來與一起移工遭撕票埋屍案有關，嫌犯為了躲避警方追查而購買AB車牌，害無辜的民眾接到罰單。

▲鹿港鎮民連收8張超速罰單。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

凃淑媚表示，該鎮民連續1個月收到8張罰單，沒有開車出門也會被開罰單，違規路段以雲林縣及桃園居多，民眾立刻覺得有問題，馬上就通報警方，警方幫忙行文給彰化監理站，也請受害民眾自行提出申訴撤銷罰單，但至今尚未接受監理站的回應，車主想到監理站換車牌，也因為沒有繳罰單而不得其道而行。

據悉，警方受理報案後便立即著手偵辦，發現該偽造AB車牌出現在桃園及雲林等地，當時逃逸越南籍移工黎男與女友阮氏，夥同4名友人設局擄走同鄉武男囚禁勒贖2億越南盾，得手後再撕票，埋屍在雲林一處甘蔗園，為逃避警方追捕，在網路購買2片塑膠牌照框偽造上路，犯嫌最後在桃園落網。

彰化監理站表示，本站已向各罰單的原舉發機關查證車型是否相符，如違規車輛與車籍資料之車型不符，將撤銷罰單；如車型相同，將通知民眾臨檢，檢驗車輛及號牌是否正常，並建議民眾換牌。