嘉義鹿草攜手食研公司 　打造在地農特產新品牌「鹿口嚴選」

▲鹿草農特產在地品牌「鹿口嚴選」亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉農特產文化產業活動「鹿此友趣」，18日下午於鹿口廊道盛大舉行，縣長翁章梁親與鹿草鄉長嚴珮瑜、鹿草鄉農會總幹事陳健平及台灣食研食品股份有限公司董事長那須力等人主持啟動儀式，並同步亮相鹿草鄉農業新品牌「鹿口嚴選」。

翁章梁特別感謝來自日本企業「台灣食研食品股份有限公司」設廠在馬稠後園區，透過在地農民的努力、企業資源的投入，發展更多產業脈絡及產銷模式，讓鹿草鄉的美讓更多人看見。

嚴珮瑜說，未來鹿口嚴選將協助農友落實分級、提升包裝形象，以鹿口嚴選作為平台，媒合馬稠後產業園區食品廠及相關農產業者，展現產業價值，打開產地知名度。

鹿草鄉公所推動「農工結合、產業加值」，攜手馬稠後園區業者台灣食研食品股份有限公司及鹿草鄉農會合作，運用嘉義縣政府主打的「嘉義鮮Q米」及鹿草當季秋葵、瓜果為食材，搭配食研公司濃郁芬芳的咖哩，推出限量「食在研選日式咖哩」讓民眾享美食，並分時段發放炸蝦球、生泡芙及秋葵茶布丁，排隊人潮絡繹不絕。

嚴珮瑜表示，鹿草鄉是傳統農村，隨著馬稠後園區的開發與營運，為鹿草鄉注入轉型的契機及量能，公所整合農業與工業發展的可能性，建立在地農產品牌，發展六級化產業。

陳健平指出，鹿草物產豐富，有許多二代青農返鄉發揮農業創新實力，讓農業不單只有一種發展面向，農會積極輔導農民提升生產技術，形塑獨特之產業特色，未來將與鄉公所持續推動與企業契作及計畫生產，讓鹿草鄉的農業加速蓬勃發展。