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社會 社會焦點 保障人權

製毒廠藏身雲林鐵皮屋　警趁餵狗時攻堅！起獲市值1600萬K他命

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警破獲雲林二崙一處製毒工廠，內部放有各式煉毒工具。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

雲林地檢署接獲檢舉案，二崙鄉一處鐵皮屋工廠常發出惡臭，懷疑是製毒工廠，雲檢指揮台中市刑大偵七隊、台南市第六警分局組成專案小組，調查後確認該處確為製毒工廠，趁廠房的黃姓男子餵狗時上前抓人，並起獲K他命成品5.4公斤，市價約1600萬元，全案警詢後依毒品罪將黃男送辦，檢方聲押獲准。

台中市刑大表示，雲林地檢署檢察官段可芳接獲檢舉案件，指稱雲林縣境內有疑似製造毒品情事，經專案小組調查，鎖定一處租賃無門牌號碼、外觀形同廢墟的鐵皮工廠，該工廠為黃男作為屯放置毒原料、煉毒作業地點。

該工廠除在出入口架設監視器，黃男還養了兩隻大型犬（分別為哈士奇、台灣土狗）作為警衛之用，專案小組4月間持搜索票前往，趁黃男將2犬上鍊餵養之際，一舉攻堅、壓制，當場查扣第三級毒品K他命成品5.4公斤，及反應槽、化學溶劑、加熱器、脫水機、大型電子磅秤等製毒器具，初估毒品市值約1600萬元，如流入市面可供3萬5000多人次使用。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲黃男養了兩隻大型犬（分別為哈士奇、台灣土狗）作為警衛之用。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案警方偵訊後依毒品罪將黃男移送偵辦，檢方複訊後聲押獲准。檢警將持續向上溯源，清查黃男背後毒品原料來源、是否有其他共犯。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警查扣反應槽、化學溶劑、加熱器、脫水機、大型電子磅秤等製毒器具 。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市刑大呼籲，毒品易致身體發生不良反應，嚴重者可能導致死亡，其衍生之犯罪對社會亦造成嚴重危害；大隊長李明道表示，台中市刑大將持續堅守核心價值，專業、科技、紀律、服務和團隊精神，透過「7328警政策略」，以科技手段追蹤、調查並採取行動，有效打擊毒品犯罪活動。

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