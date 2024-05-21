中捷車廂砍人！「2英雄上陣」戰鬥力超猛　PTT看傻：根本大俠

記者朱祖儀／綜合報導

台中捷運今日上午11時20分驚傳砍人，一名20歲洪姓男子身帶3把刀，砍傷車廂2名乘客，消息一出震驚全台。事後案發過程影片曝光，看到許多英勇乘客也衝上前制伏，其中一名長髮男英勇壓制，以及一名阿伯奮力奪刀，讓不少網友不禁驚嘆「真英雄」、「敢奪刀跟壓制真的猛」。

事發過程曝光，從畫面中看到洪嫌在車廂內持刀犯案，但一名長髮男子即使已經受傷，仍不畏洪男手上的刀，挺身而出上前壓制。就有網友在PTT大讚，「真的是英雄，比路上刺青8+9還有種」，且面對拿刀的人還能勇敢上前，讓他直呼真的不容易。

另外，也有人注意到影片中有一名阿伯直接奪下洪男的刀，也讚嘆「敢奪刀的阿伯也太強」，因為如果不小心失敗，傷勢可能會十分嚴重，「真實世界是一被割傷，你戰鬥力就下降，跟遊戲不同」。

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不少網友看到後也大讚這2人，直呼「敢上前的都是真英雄」、「而且阿北還蠻從容的，根本大俠感」、「沒有長髮男阻擋，會不會真的有人死於刀下，還真的很難說」、「長髮壓制第一波真的太猛了」、「奪菜刀的也很勇」、「阿伯應該有學過吧，手抓持刀手很準確耶」、「這才是真的有戰鬥力的」。

▲20歲洪姓凶嫌在中捷砍人，遭壓制畫面曝光。（圖／民眾提供）



據了解，今日中午一名穿著咖啡色襯衫的男子突然在中捷列車上亮刀，並朝著乘客揮砍，期間雖然有英勇奪刀，不料洪男又隨即從口袋掏出水果刀狂砍，導致2名乘客受傷，洪嫌自己也受傷。經查，洪嫌身上共攜帶1把菜刀、2把水果刀在身上，但犯案動機仍在釐清中。