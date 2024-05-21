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中捷隨機砍人案！北捷急提升警戒、加強巡檢　全線各站派至少1保全

▲▼解封 防疫 台北捷運 搭乘民眾多了 安全距離忽略了 松江南京站 忠孝新生站。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北捷運。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台中捷運今（21）日上午11時20分左右發生砍人事件，身穿棕色外套的20歲洪姓男子在捷運行駛進市府站時，在車廂內突然拿出菜刀砍傷2名乘客，大批乘客嚇到驚聲尖叫，車廂內其他乘客合力將洪男制伏。面對台中捷運發生砍人案，台北捷運公司宣布，立即通告全系統各單位提高警戒，加強巡檢。

針對21日台中捷運發生危安事件，台北捷運公司稍早宣布，已立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心；北捷嚴厲譴責危害旅客安全行為，對於任何犯罪事件絕對零容忍，將持續與捷運警察合作，提升捷運系統見警率，並加強監視通訊等設備及人員安全教育訓練，以維護乘車安全。

台北捷運公司提及，自從2014年5月21日鄭捷在北捷車廂犯下隨機殺人事件，北捷已強化各項軟硬體設備及教育訓練，多管齊下維護旅客安全，包括增派保全人力、加強維安訓練、強化通報機制、提升見警率，以及加強宣導與提升旅客危機意識。

台北捷運公司呼籲旅客，若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，列車上透過對講機通知司機員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，本公司獲報後將儘速派員前往處理。

▲▼台北捷運通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢。（圖／台北捷運提供）

▲台北捷運全系統各單位提高警戒、加強巡檢。（資料圖／台北捷運提供）

關於北捷強化各項軟硬體設備及教育訓練內容，「增派保全人力」為捷運系統全線117個車站於營運時段均配置至少1名保全人員，並於重點轉乘站派駐菁英保全人員，全數保全人員配置警棍及防身噴劑，菁英保全另配有電擊棒。

「加強維安訓練」延請捷警教官加強人員安全維護訓練，提升人員面對緊急危害時應變能力。每年邀集警察局、消防局等單位辦理多場次危安事件災害模擬演練，提升應變處置能力。

「強化通報機制」為提升通報效率，車廂對講機、司機員及行控中心已建立三方通話機制；行控中心與警消建立直通專線電話功能，發生緊急事件時，行控中心利用直通專線聯繫捷運警察隊及轄屬警察局、消防局前來支援。

「提升見警率」在提升捷運系統見警率方面，捷運警察與本公司保全人員，加強執行車站及列車巡邏勤務，以加強治安維護能量。至於「加強宣導，提升旅客危機意識」，北捷持續於捷運車站、列車車廂以廣播、「台北捷運Go」 App、閘門電視、月台電視及旅客資訊顯示器等方式，加強宣導異常狀況應變作為，提升旅客危機意識。

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