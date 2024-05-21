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社會 社會焦點 保障人權

中捷隨機砍人引恐慌！高捷警調度警力　「雙警巡邏」防模仿犯

記者賴文萱／高雄報導

台中市捷運車廂內今（21）日發生男子持刀砍人案件，高雄市捷運警察隊隨即調度警力加強捷運、輕軌站體巡邏，並增加巡邏密度，以2小時一班，由25網增加至50網；另採雙警巡邏方式，分別由第一節及第三節車廂進入車廂內，採走動方式交叉巡邏，以增加見警率。

▲▼中捷隨機砍人引恐慌！高捷警宣布調度警力　「雙警巡邏」防模仿犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲中捷隨機砍人引恐慌！高捷警立即提高見警率。（圖／記者賴文萱翻攝）

台中捷運上午11時20分左右驚傳砍人案，1名男子持刀砍傷車廂2名乘客，送醫傷者皆為男性，傷勢為臉部刀傷、撕裂傷，意識皆清楚，送林新醫院治療。

為防止模仿效應發生，高雄市捷運警察隊立即調度警力加強捷運、輕軌站體巡邏，並增加巡邏密度，以2小時一班，由25網增加至50網；採雙警巡邏方式，分別由第一節及第三節車廂進入車廂內，採走動方式交叉巡邏，以增加見警率。另外，針對可疑人、事、物也加強盤詰，淨化捷運系統及車廂內治安。

▲▼中捷隨機砍人引恐慌！高捷警宣布調度警力　「雙警巡邏」防模仿犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高捷警宣布調度警力，「雙警巡邏」防模仿犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

高捷警強調，所屬捷運、輕軌系統沿線皆已增加巡邏警力，加強各捷運、輕軌站體出入口巡邏勤務，於重點時段進入站體穿堂層與捷運警察實施會哨，提升巡邏密度及見警率，隨時盤查可疑人、物，確保民眾搭乘捷運的安全。 

高捷公司於車站廣播及跑馬燈加強宣導：「請旅客遇到緊急狀況時，使用車廂內緊急對講機與司機員聯繫！」，宣導請民眾注意自身安全防護措施；同時捷運系統保全人員，於月台列車停靠時，查看每節車廂內之狀況，遇狀況即時通報。

而高捷公司每季均有辦理事故狀況演練，以維持良好之應變能力，確保旅客乘車安全。

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