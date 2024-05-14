停業半年⋯家樂福中原店5／15重新回歸！　全新亮點搶先看

▲家樂福中原店新開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／桃園報導

家樂福中原店去年底發生火警，不含營業額預估損失超過3億元。停業近半年時間，家樂福中原店確定將於5月15日重新開門營業，今（14）日搶先公開全新Hyper3.0新裝，賣場內空間達3000坪，不僅首創通路電子遊樂場引進全新店中店「老虎歡樂世界」，還找來國內酒類零售店龍頭「酒條通」合作，提供超過600款酒類品項，選擇豐富、採買更便利。

▲家樂福中原店內空間達3000坪，舒適又寬敞。

家樂福中原店歷經近半年時間重新亮相，為全台首間以Hyper3.0規格打造而成，場內拓寬達3000坪，並結合人氣「品牌店中店」包括老虎歡樂世界、酒條通等，賣場販售類別以「家庭生活」作為選品方向，提供超過500坪的服飾、鞋類、運動用品專區，而人氣生鮮區提供全新服務包括「鮮魚低溫工作室」、「代客煮」等，服務更貼心。

▲▼首度推出店中店電子遊樂場「老虎歡樂世界」。

其中，中原店首創零售通路先驅，特別與「老虎歡樂世界」合作推出店中店電子遊樂場，提供各式遊樂設施，像是旋轉木馬、扭蛋機等，並採現金兌換代幣規則，遊玩達到積分可獲得商品兌換票券，每日營業時間為早上11時至晚上10時，且還會不定時推出新遊戲及設備維護，5月18日起5月28日憑全台家樂福購物發票即可至中原店服務中心免費兌換代幣5枚，每人限換1次。

▲中原店找來「酒條通」合作打造「24小時酒類零售店中店」。

▲酒類特意以品牌分類。

店中店還找來「酒條通」合作，成為國內零售通路第一間量販店內「24小時酒類零售店中店」，提供包括葡萄酒、威士忌、日本清酒、水果酒、條酒類等超過600個品項，搭配家樂福自身提供酒類，有逾3000支酒品項選擇，5月15日起5月28日酒條通葡萄酒全品項3瓶85折，還有指定促銷酒款。

▲▼中原店提供超過500坪的服飾、鞋類、運動用品專區。

除外，中原店更提供超過500坪的服飾、鞋類、運動用品專區，並以各式男友、孩童服飾區分，以及鞋類、運動用品專區，且設有更衣室與服務修補服務，鞋類區則提供試穿鞋免洗襪服務；也新設立「森活蒔光」區，依據各時節提供超過100種DIY園藝商品，提供活體植物、盆栽、切花、仿真植物盆栽等，5月15日起至5月28日可享多肉植物專用石2L134元買1送1、盆花第2件省更多。

▲新設立的「森活蒔光」區依據各時節提供超過100種DIY園藝商品。

▲寵·生活區專門提供毛小孩各式商品。

「寵·生活區」則提供各式毛小孩特品，主打由回收瓶製成認證標章，例如牽繩式使用全環保材質、逗貓棒則使用全再生材質，皆可在包裝右上角看見回收認證標章；除外還有家電區，大家電特意以品牌作為區分，小家電則同樣採排列陳設，選擇更佳豐富。

▲熟食專區打造全新環形「新式弧形全罩式陳列台」。

而最人氣的生鮮區除了「美味烘焙區」提供150種麵包、糕點選擇；「熟食專區」則打造全新環形「新式弧形全罩式陳列台」，每日提供平價便當、自助餐，還有目前最新「代客煮」、「現煎牛排」服務，消費者還有座位區可以現買現吃，超級方便。

▲熟食專區打造全新環形「新式弧形全罩式陳列台」。

而最特別的海產區開設新型「鮮魚低溫工作室」，提供海港直送現切生魚片，還有大型水族魚缸現買現處理服務，讓料理海產更加簡單，5月18日下午2時30分至5時有鮪魚切割秀、5月25日下午2時30分至5時則有鱘龍魚切割秀。

家樂福中原店明（15）日早上9時正式開幕，首7日（5月15日至5月28日）消費滿500元可免費兌換贈品，兌換贈品依序是INLOVE CAFE憋氣檸檬百香綠茶1杯、航海王田野市風味氣泡水（檸檬／海鹽檸檬）任1瓶、刷樂兒童雙防護旅行組或刷樂植漱口森淬體驗包任1件、卡迪那四重脆蒜香牛排口味1包、原萃冷萃春笠青茶1瓶、一滴淨自然植翠洗髮精1罐、3Ｍ百利薄型耐用絨裡手套黃金特大型1包。