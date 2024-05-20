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花8千可銷1萬6...政院鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合資格

▲合歡山松雪樓星空講座室外課。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲合歡山松雪樓星空講座室外課。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

0403地震重創花蓮，行政院為振興當地經濟與觀光，放寬公務人員國民旅遊休假補助費措施：只要在花蓮地區消費8000元，就能核銷補助上限1萬6000元，期限至今年底為止；林業保育署南投分署表示，合歡山松雪樓也位屬花蓮縣秀林鄉，歡迎公務人員前往住宿、用餐、喝咖啡，放鬆心情。

交通部觀光署將於6月1日起推出自由行及團客住宿補助，行政院也鼓勵公務人員能前往花蓮地區觀光、消費，不受原補助規範限制；林保署南投分署說明，該分屬轄管的合歡山國家森林遊樂區雖位於南投縣仁愛鄉，但轄內松雪樓、餐廳及合歡山咖啡屋H²Café，均位屬花蓮縣內，符合公務人員放寛國旅卡補助措施。

▲合歡東峰花況。（圖／記者高堂堯攝）

▲合歡東峰花況。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，0403地震重創太魯閣及花蓮各地景點，但其合歡山地區所受地震影響較為輕微，且太魯閣國家公園管理處於4月13日起陸續開放合歡山地區步道，且現今又正逢杜鵑花花季；而松雪樓為最佳住宿環境，適合住宿、用餐、喝咖啡，踏青、欣賞高山景色。

▲合歡山松雪樓星空講座室內課。（圖／記者高堂堯攝）

▲合歡山松雪樓星空講座室內課。（圖／林業保育署南投分署提供）

相關訂房資訊可至台灣山林悠遊網站（https://recreation.forest.gov.tw/Front/Forest/RA?typ_id=0300004）查詢，分署提醒，合歡山杜鵑花季高乘載及流量管制至6月16日止，建議儘量搭乘大眾運輸系統，也請開車上山的遊客務必先行查詢路況，審慎評估前往，且切勿隨意違規停車或逆向超車、超速與疲勞駕駛，維護行車順暢與安全性。

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