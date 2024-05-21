「偷拍幼崽」慘丟命！駝鹿媽媽發狂攻擊　他當場身亡

▲駝鹿平時不具攻擊性，但為了保護幼崽，可能遭到激怒。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國阿拉斯加州公共安全局證實，一名70歲男子試圖替剛出生的駝鹿寶寶拍照，卻疑似因為太過靠近，激怒了牠們的母親，遭到駝鹿媽媽攻擊身亡。據悉，這頭駝鹿已經離開當地。

該局發言人麥克丹尼爾（Austin McDaniel）證實，死者喬爾曼（Dale Chorman）19日為了拍攝2隻駝鹿寶寶的照片，在穿越灌木叢時遇襲，稍後被醫護人員宣布當場身亡。

阿拉斯加州騎警表示，同行的另一名男子順離逃脫，很幸運地沒有受傷，但也因此無人目睹攻擊過程，無法判斷喬爾曼是被駝鹿踢死或者踩踏而死。

《紐約郵報》引述阿拉斯加州漁獵部資料報導，該州約有73.7萬人口，駝鹿數量也多達20萬頭。駝鹿是體型最大的鹿類，站立高度將近6英尺（約183公分），體型較小的成年母駝鹿體重可達800磅（約363公斤），體型較大的公駝鹿體重可達1600磅（約726公斤）。牠們通常不具攻擊性，但也可能被激怒，非常保護幼崽，會攻擊太靠近的人類。

麥克丹尼爾指出，人類不應該驚嚇野生動物，尤其母駝鹿帶著孩子同行時，會變得具有攻擊性，絕對必須保持距離，「這些駝鹿會變得無法預測，不惜一切代價保護牠們的寶寶。」