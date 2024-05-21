最大的創作自由說想說的故事　第4屆葉石濤短篇小說文學獎徵件開跑

▲2024年第4屆葉石濤短篇小說文學獎，徵件自21日起至8月31日止，採紙本、線上雙軌並行的方式，首獎獎金高達30萬，預計10月公布首獎作品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年第4屆延續此一徵件方式，持續以開放、自由的態度，不限題材、年齡，歡迎所有作家拿出看家本領，用筆寫下屬於自己與這塊土地的故事。

自2023年第3屆起，葉石濤短篇小說文學獎開放「已公開發表過之作品」參與投稿，讓初生之犢與文壇老手同台切磋。2024年第4屆葉石濤短篇小說文學獎，徵件自21日起至8月31日止，採紙本、線上雙軌並行的方式，首獎獎金高達30萬，預計10月公布首獎作品。

文化局長謝仕淵說，葉石濤不但是台南文學巨擘、也是台灣文學大家，儘管受到來自威權體系的迫害，卻從未放棄文學之夢，時代在他身上留下的刻痕，皆內化為創作動力，成就150篇雋永的短篇小說。「葉石濤短篇小說文學獎」傳承葉老精神，2022年由吳佳駿以〈爺爺和我說〉一文奪下首獎，成為開辦後首名首獎得主；2023年第3屆首度開放已發表作品參賽，由作家朱宥勳以2022年發表之新作〈南方的消息〉奪得首獎。文化局期望透過葉石濤短篇小說文學獎，挖掘當年度優秀文學作品，讓所有生活在台灣的我們勇敢說出自己的故事，擴大台灣文學的影響，吸引更多讀者關注及提高作品的文化價值。

文化局進一步表示，於2023年6月至2024年8月31日期間發表之短篇小說作品，皆可參與第四屆葉石濤短篇小說文學獎徵件。而首獎得主除了可獲得30萬元的獎金，葉石濤文學紀念館也將規劃推廣活動推廣得獎作品，得主同時有機會參與規劃次年度紀念館相關活動，一起榮耀葉老。

葉老曾這樣形容文學的功用「……文學像是地上的一把鹽，它在社會上的作用或許是看不到的。但是，我相信它能夠改造人類的心靈結構，發揮無限的提升力量。」期盼透過「葉石濤短篇小說文學獎」的持續舉辦，傳承葉老對土地的關懷，詳情可至葉石濤文學紀念館官網或臉書查詢。