惡霸犬突發狂攻擊！5旬女主人遭「撲倒撕咬」爆血　傷勢過重當場死

▲英國一名5旬婦女遭家中2隻惡霸犬攻擊至死。（示意圖／翻攝自Facebook，與本新聞無關）

記者葉睿涵／編譯

英國東倫敦一名5旬婦女日前突遭2隻大型惡霸犬（XL Bully）攻擊。儘管警方在接獲報案後迅速趕往現場，扣押這2隻惡狗，但被襲擊的婦女還是因為傷勢過重，不幸身亡。目前還未有人因這起事件被逮捕。

據《太陽報》報導，這起事件發生於當地20日下午1點左右。當時，警方接獲報案，聲稱有一名女子遭家中飼養的大型惡霸犬攻擊，於是武裝警察立刻前往康沃爾（Cornwall）附近的現場。

倫敦警察廳透露，武警抵達現場時，發現肇事的2隻惡狗已被關在房子的某個房間內，且都已在政府的新計劃下完成註冊，於是警方在評估現場風險後，將2隻狗安全扣押回警局，協助調查。

倫敦救護車服務中心的發言人表示，救護人員在接獲通報後，與警方同時出動，並在現場為受害者進行了緊急救治。遺憾的是，這名婦女最終還是因為傷勢過重，被宣布當場死亡。

截至目前為止，警方還未完全掌握這起意外的經過與細節，也未逮捕任何嫌犯，但當局已對此案展開進一步調查。事實上，大型惡霸犬已在過去幾個月裡多次引發致命事件。其中，52歲的普萊斯（Ian Price）在被2隻大型惡霸犬攻擊後在醫院死亡。

2021年，10歲的利斯（Jack Lis）也因為被大型惡霸犬襲擊而死。這一系列被大型惡霸犬奪命的事件引起了社會對這種狗狗的極大關注。自今年2月1日起，英格蘭和威爾士規定，擁有未經註冊的大型惡霸犬將被視為刑事犯罪。