英3萬人輸血染上愛滋C肝　史上最大「血污染醜聞」首相蘇納克道歉

▲調查報告證實，英國數十年來有3萬多人因血品汙染問題感染愛滋或C肝。（示意圖，與本文無關／視覺中國）

記者張寧倢／綜合外電報導

1970至1980年代，英國有3萬多人在接受輸血等治療後，暴露於受病毒汙染的血品，感染了愛滋病毒或C型肝炎，後續已造成3000多人死亡。這起橫跨數十年「英國血品感染醜聞」的最終調查報告20日出爐，首相蘇納克道歉稱之為「國恥日」，預計賠償金額高達百億英鎊。

▲英國使用第八凝血因子（Factor VIII，抗血友病因子甲）血品提供治療，卻未能控制血液感染問題。（示意圖，與本文無關／視覺中國）

綜合BBC、美聯社報導，英國大部分人都在國民保健署（NHS）公共醫療體系接受治療，但NHS卻爆發自1948年成立以來的最大規模血汙染醜聞。

一份長達2527頁調查報告指出，儘管知道血液感染風險，NHS在1970年代初開始使用第八凝血因子（Factor VIII）新療法來治療血友病，並由從美國進口的數千名捐贈者血漿再製而成，但美國有償捐血者大多是囚犯與吸毒者，只要一名捐血者感染愛滋或肝炎病毒，將危及整批血品。

調查估計，英國超過3萬名因分娩或手術等情況接受輸血的民眾，以及接受Factor VIII治療的血友病患者，感染了愛滋病或C型肝炎，到1991年已有3000多人死亡。調查認為，這是一起從英國政府、公務員到醫療專業人員所造成的「系統性過失」。

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）為1970至1980年代發生的公共醫療體系「血液汙染醜聞」道歉。（圖／路透）

有些受害者患病了將近30年的時間才得知原因，也有患者甚至從嬰兒時期就接受輸血，他們認為自己遭到政府蓄意欺騙和隱瞞，要求「有意義的賠償」。英國政府已經接受了賠償請求，外界普遍估計最終賠償金額會落在100億英鎊（約新台幣4107億元）上下，未來幾天將會宣布針對不同感染的賠償標準與方式，包含允許死者家屬申請賠償。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在下議院道歉，「今天的報告顯示數十年來，我們國家的生活核心存在道德缺失。我要誠心誠意表達明確的道歉。」他還稱，今天是「英國國家恥辱之日」，過去否認的態度令人無法認同，是「我們永遠的恥辱」，他對於未能確保患者安全「真的很抱歉」。