英國雙層巴士只敢坐1樓！　日女曝原因：治安差太多　

▲日本一名女子表示，她在日本時能夠搭末班車再獨自走回家，但在倫敦根本不敢這樣做。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本因治安良好成為許多國際觀光客的熱門選擇，雖然無法保證百分百安全，但相較於歐美地區，仍是安全感十足。曾旅居英國的日本女子就分享，她在日本能夠搭末班車再獨自走回家，但在倫敦根本不敢這樣做，甚至是雙層巴士都只敢坐在一樓的座位。

曾在英國工作生活的Moyo接受日本媒體Hint-Pot訪問時表示，她住在日本時為了省計程車費用，常常搭末班車回家，就算獨自在半夜走20分鐘的路回家，也從未感到害怕。不過，當她搬到倫敦，就再也不可能這樣做。

Moyo說，白天的倫敦很適合步行，走人車都多的繁華街道上時，通常不用過度擔心，但她完全不敢晚上走在沒有路燈的住宅區。先前英國曾發生一名女子晚上在回家途中失蹤，結果竟是遭性侵殺害，兇手還是倫敦警察局的警官。

由於類似案件不斷發生，所以Moyo和她的朋友們都會避免在夜晚單獨步行，每次聚會後，都會刻意聯絡確認彼此安全到家。此外，即便是搭乘大眾運輸工具，也會格外注意安全，例如在雙層巴士上選擇一樓座位，以便在緊急情況下能夠迅速尋求協助。

此外，倫敦最近還出現了用針頭隨機刺傷路人、餐廳飲料被下藥等事件，所以無論男女都必須時刻保持警惕。

Moyo表示，雖然日本並非完全沒有類似事件，但相較歐美而言，還算是一個安全的國家。她也提到，外出旅行最重要的，就是知道只有自己能保護自己，所以培養危險意識相當重要，除了找值得信賴的朋友同行外，也要相信自己的第六感。