乘客突現傳染病症狀！　飛機降落後「全機竟被鎖艙內」禁下機

▲Jet2一架航班因為有乘客出現傳染病症狀，導致全機乘客被要求待在機上，不能下機。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

英國廉航Jet2從西班牙起航的LS302航班，在當地20日下午2點35分飛抵北愛爾蘭貝爾法斯特國際機場（Belfast）時，因機上一名乘客出現水痘症狀，導致班機被迫停在跑道上等候，就連機上乘客也被要求留在座位上，不能下機。

據《鏡報》報導，Jet2航空公司發言人證實，當天早些時候，從西班牙飛往英國的LS302航班，因為機上一名乘客疑似出現水痘症狀，導致所有乘客的行程遭「短暫延誤」，被要求留在機艙內。

這名發言人對由此造成的不便表示歉意，並表示港口衛生官員已迅速上機檢查，並在確認緊急健康警報解除後，允許所有乘客下機，進入航廈大樓。目前媒體並不清楚這架航班究竟在跑道上停留了多久，《鏡報》的記者也已聯絡機場請求置評，但暫時還未接獲回覆。

報導稱，水痘的症狀與麻疹非常相似，但可以透過皮疹的外觀來區分。水痘的斑點比較扁平，會形成充滿液體的水泡，最後破裂並結痂。當斑點半癒合變成結痂時，則被認為是不具傳染性的。而麻疹斑點則是扁平狀且不會發癢。

成人水痘和麻疹都會引發發燒，但麻疹通常伴隨較多的身體症狀，如流鼻水、喉嚨痛等。在這次的事件中，當局必須立即為出現症狀的乘客確認是否感染了麻疹，以排除潛在風險，而這也是港口衛生官員迅速行動的原因。