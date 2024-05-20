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首座4米高佩佩豬氣偶亮相　台中親子音樂季2萬人齊聚百年公園

▲「2024台中親子音樂季」兩日活動邀請到英國超人氣卡通角色「粉紅豬小妹」現身台中，更打造首座4公尺高的大型氣偶，吸引約2萬人次參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2024台中親子音樂季」兩日活動邀請到英國超人氣卡通角色「粉紅豬小妹」現身台中，更打造首座4公尺高的大型氣偶，吸引約2萬人次參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

「2024台中親子音樂季」成功吸引約2萬人次參與。活動除邀請到「佩佩」和「喬治」與YOYO家族哥哥姐姐演出外，全台首座4米高的佩佩豬大型氣偶亦為活動一大亮點，吸引遠從各地前來的民眾，並在昨（19）日圓滿落幕。參與民眾均對活動滿意稱讚「很棒！小朋友很期待這次活動」、「感謝市府用心舉辦」。

台中市政府新聞局表示，感謝市民肯定，將持續透過各種活動為親子互動加溫，吸引約2萬人次參與。今年的台中親子音樂季首次在擁有百年歷史的台中公園舉辦，不僅讓家長和孩子們參加活動，也讓他們有機會了解台中的歷史文化。

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▲「2024台中親子音樂季」兩日活動邀請到英國超人氣卡通角色「粉紅豬小妹」現身台中，更打造首座4公尺高的大型氣偶，吸引約2萬人次參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中親子音樂季首次移師擁有百年歷史的台中公園舉辦，讓爸爸、媽媽帶著小朋友參加活動，同時也認識台中的歷史文化。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年的活動邀請了「Peppa Pig粉紅豬小妹」現身，還有多位YOYO家族哥哥姐姐和其他卡通明星如賓果、屁屁偵探、亞米、Dalimi、Poli、YOYOMAN等輪番登場，吸引了眾多小朋友們跟著一起唱跳，現場氣氛十分熱烈。

活動內容豐富多彩，包括音樂、舞蹈、魔術、特技等多元表演，為小朋友們帶來了豐富的感官體驗。除了舞台表演，現場還設有遊樂設施體驗、音樂闖關活動，以及台中親子館帶來的彩虹河石、波浪觸覺步道、步步皆冰等遊具。警察局也在現場設攤進行交通安全、反詐騙及反毒宣導，並帶來可愛的緝毒犬和帥氣的大型哈雷機車供親子拍照體驗，吸引了大量親子家庭到場參與。

▲「2024台中親子音樂季」兩日活動邀請到英國超人氣卡通角色「粉紅豬小妹」現身台中，更打造首座4公尺高的大型氣偶，吸引約2萬人次參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2024台中親子音樂季」打造首座4公尺高的大型氣偶，吸引親子大排長龍一起合照。（圖／記者游瓊華翻攝）

新聞局指出，除了多樣化的活動內容，全台首座佩佩豬巨型氣偶也成為吸引人潮的一大亮點，民眾紛紛表示肯定和讚賞。許多家長反映小朋友從活動開始前就非常期待，感謝市府用心舉辦這次活動，希望未來能持續舉辦類似活動。新聞局也強調，台中是宜居幸福城市，未來將繼續舉辦親子適宜活動，促進親子感情，為市民帶來更多歡樂和幸福。

▲「2024台中親子音樂季」兩日活動邀請到英國超人氣卡通角色「粉紅豬小妹」現身台中，更打造首座4公尺高的大型氣偶，吸引約2萬人次參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2024台中親子音樂季」活動內容豐富多彩，包括音樂、舞蹈、魔術、特技等多元表演，為小朋友們帶來了豐富的感官體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

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