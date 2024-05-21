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平安餐會濺血！竹聯惡煞持刀猛刺2人「腸子外露」　遭羈押禁見

▲▼ 松山慈祐宮舉辦平安餐會，3人爆發口角時，呂姓男子持刀砍傷2人。（圖／記者劉昌松攝）

▲竹聯幫平堂呂男涉持彈簧刀殺傷2名男子。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

北市松山區慈祐宮19日晚間爆發嚴重衝突，有竹聯幫平堂成員背景的39歲呂男，因在餐會時飲酒過量，對同桌的詹姓、盧姓民眾腹部各刺一刀，造成兩人腹部腸子外露，警將他逮捕後，檢察官訊後依殺人未遂罪嫌向法院聲押禁見，法院今（21日）裁定羈押禁見。

19日晚間松山慈祐宮舉辦「天上聖母」三張犂及吳興地區的賜福遶境平安餐會，本來是民間信仰號召信眾用餐公益活動，呂男前來參加平安餐會，卻因席間喝太多酒，與同桌的盧、詹兩人發生爭吵，並持隨身攜帶的彈簧刀猛刺對方，造成詹盧兩人腹部被刀械刺穿，且腸子外露命危。

其中，詹男失血過多當場休克、喪失意識，所幸友人立即開車將他載往台北醫學院附設醫院急診搶救，經急診搶救挽回一命。目前兩名傷者送醫後傷勢穩定，轉往加護病房觀察，暫無生命危險。

警方獲報後，擴大調閱監視器比對，鎖定有竹聯幫平堂背景的呂男涉有重嫌，警方在20日凌晨2時許，持北檢檢察官拘票，到信義區福德街呂男住處搜索，並在凌晨3時50分許於拘提呂姓犯嫌到案，查扣犯案所穿之外套、彈簧刀，警方20日清晨偵詢後，認定呂男觸犯《刑法》殺人未遂罪嫌。檢察官訊後依殺人未遂罪嫌，向法院聲押禁見，法院今裁定羈押禁見。

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