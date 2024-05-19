打擊環保犯罪遏止污染　台南跨域出擊為環境把關

▲台南市政府對非法棄置、污染土地行為零容忍，2024年更主動啟動光電案場稽查專案，多方防堵，捍衛土地環境到底。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市政府對非法棄置、污染土地行為零容忍，除結合跨局處、檢警甚至是中央權責單位加強執法力度，對違法行為嚴懲重罰，2024年更主動啟動光電案場稽查專案，徹查是否有不當行為，涉及刑責一律移送台南地檢署偵辦，多方防堵，捍衛土地環境到底。



隨著不肖業者非法棄置手法演變，台南市環保局研擬精進各項稽查方法，以團隊分工合作方式提高查緝成效，更進一步用科技執法佈下天羅地網，為的就是揪出亂倒行為，以伸張環境正義。



對於台南市棄置場址，環保局均要求行為人或地主在最短時間內清除完畢，近3年來陸續移送76件至地檢署偵辦，對15家涉不法棄置的清除機構則祭出嚴厲的處分廢證，嚴懲不肖業者。



環保局表示，非法棄置新增場址已由2020年的137件減少至2023年的52件，下降逾6成，顯見跨域、跨局處並攜手中央權責單位源頭控管成效佳，另2020年至2024年4月底共解列312件，清理超過21萬公噸廢棄物，改善活化土地面積241公頃。



為確保環境不受污染，環保局今年啟動專案徹查全市686處地面型光電案場，如發現疑似不當使用廢棄物再利用後產品或其它廢棄物填土場域，一律開挖追查到底，倘涉及刑責亦移送地檢署偵辦，徹底杜絕不法。直至目前為止，已巡查257處，預計3個月徹查完畢。



除了擴大源頭管理，環保局也同步補導民間廢棄物處理機構及再利用機構增加去化管道及量能。除此之外，環保局興建的新一代城西更新爐及資源回收細分類廠，將於2026、2027年完工啟用，有助解決台南市垃圾及廢棄物處理問題，達資源再利用最大化目標。