快訊／平安餐會持刀「捅破2人肚子」腸外露！竹聯惡煞遭聲押禁見

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

北市松山區慈祐宮19日晚間爆發嚴重衝突，有竹聯幫平堂成員背景的呂男（39歲）在參與平安餐會時，因飲酒過量，對同桌的詹姓、盧姓民眾腹部各刺一刀，造成兩人腹部腸子外露傷勢相當嚴重，所幸兩名傷者送醫後傷勢穩定，目前暫無生命危險。警方8小時後在信義區福德街呂男家中將他逮捕歸案，檢察官訊後依殺人未遂罪嫌，向法院聲押禁見。

據了解，19日晚間松山慈祐宮舉辦「天上聖母」三張犂及吳興地區的賜福遶境平安餐會，本來是民間信仰號召信眾用餐公益活動，呂男前來參加平安餐會，卻因席間喝太多酒，與同桌的盧、詹兩人發生爭吵，並持隨身攜帶的彈簧刀猛刺對方，造成詹盧兩人腹部被刀械刺穿，且腸子外露命危。

▲竹聯幫平堂呂男涉持彈簧刀殺傷2名男子，遭警依觸犯殺人未遂罪嫌移送。（圖／記者劉昌松翻攝）

其中，詹男失血過多當場休克、喪失意識，所幸友人立即開車將他載往台北醫學院附設醫院急診搶救，經急診搶救挽回一命。目前兩名傷者送醫後傷勢穩定，轉往加護病房觀察，暫無生命危險。

▲傷者經友人送往北醫急診搶救，被抱下車時已無意識。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區信義警方獲報後，擴大調閱監視器分析比對，並逐一偵詢傷者同桌友人，鎖定有竹聯幫平堂背景的呂男涉有重嫌，警方在20日凌晨2時許，持北檢檢察官拘票，到信義區福德街呂男住處搜索，並在凌晨3時50分許於拘提呂姓犯嫌到案，查扣犯案所穿之外套、彈簧刀，警方20日清晨偵詢後，認定呂男觸犯《刑法》殺人未遂罪嫌，移送北檢署複訊。

檢察官稍早完成複訊，呂男被依殺人未遂罪嫌，向法院聲押禁見。