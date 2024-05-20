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社會 社會焦點 保障人權

快訊／平安餐會持刀「捅破2人肚子」腸外露！竹聯惡煞遭聲押禁見

記者劉昌松、閔文昱／台北報導 

北市松山區慈祐宮19日晚間爆發嚴重衝突，有竹聯幫平堂成員背景的呂男（39歲）在參與平安餐會時，因飲酒過量，對同桌的詹姓、盧姓民眾腹部各刺一刀，造成兩人腹部腸子外露傷勢相當嚴重，所幸兩名傷者送醫後傷勢穩定，目前暫無生命危險。警方8小時後在信義區福德街呂男家中將他逮捕歸案，檢察官訊後依殺人未遂罪嫌，向法院聲押禁見。

據了解，19日晚間松山慈祐宮舉辦「天上聖母」三張犂及吳興地區的賜福遶境平安餐會，本來是民間信仰號召信眾用餐公益活動，呂男前來參加平安餐會，卻因席間喝太多酒，與同桌的盧、詹兩人發生爭吵，並持隨身攜帶的彈簧刀猛刺對方，造成詹盧兩人腹部被刀械刺穿，且腸子外露命危。

▲▼ 松山慈祐宮舉辦平安餐會，3人爆發口角時，呂姓男子持刀砍傷2人。（圖／記者劉昌松攝）

▲竹聯幫平堂呂男涉持彈簧刀殺傷2名男子，遭警依觸犯殺人未遂罪嫌移送。（圖／記者劉昌松翻攝）

其中，詹男失血過多當場休克、喪失意識，所幸友人立即開車將他載往台北醫學院附設醫院急診搶救，經急診搶救挽回一命。目前兩名傷者送醫後傷勢穩定，轉往加護病房觀察，暫無生命危險。

▲竹聯幫平堂呂男涉持彈簧刀殺傷兩民眾遭警依觸犯殺人未遂罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲傷者經友人送往北醫急診搶救，被抱下車時已無意識。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區信義警方獲報後，擴大調閱監視器分析比對，並逐一偵詢傷者同桌友人，鎖定有竹聯幫平堂背景的呂男涉有重嫌，警方在20日凌晨2時許，持北檢檢察官拘票，到信義區福德街呂男住處搜索，並在凌晨3時50分許於拘提呂姓犯嫌到案，查扣犯案所穿之外套、彈簧刀，警方20日清晨偵詢後，認定呂男觸犯《刑法》殺人未遂罪嫌，移送北檢署複訊。

檢察官稍早完成複訊，呂男被依殺人未遂罪嫌，向法院聲押禁見。

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