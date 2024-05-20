電影散場後甜蜜相擁…男友突甩她幾巴掌！原因讓她傻眼怒告

▲台北王男無故在擁抱後甩女友巴掌，只為了滿足欺負人的快感。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北23歲王姓男子和女友小琳(化名)看電影，散場後王男先深情擁抱小琳，再無預警甩她幾巴掌，還捏她的手臂捏到瘀青，犯後辯稱因覺得小琳受驚的反應可愛才故意這麼做，莫名的惡意讓小琳又氣又傻眼，到警局報警。台北地院審理，依王男犯傷害罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元，緩刑2年。可上訴。

判決指出，2王男於2022年12月6日深夜和女友小琳到國賓影城看電影，觀影後兩人走出影廳，行經廁所前時還忘情甜蜜相擁，不料王男突然沒來由的伸手痛甩小琳巴掌數下，又拽捏小琳手臂，導致她的臉和手臂有多處瘀青，讓小琳又震驚又疑惑。

事後小琳詢問王男為何這樣對待自己，王男竟說他故意在雙方擁抱時攻擊她，因為覺得她受驚的反應會很可愛有趣，這樣能滿足自己欺負她的慾望，讓小琳聽了相當傻眼，怒將王男告上法院。

王男犯後雖表達悔意，有意和小琳和解，但小琳不願意，也不想再和他有任何瓜葛。法官審酌王男無前科，因一時失慮犯錯，犯後坦承犯行、從事國際貿易工作，月薪約4萬等情，依犯傷害罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並完成法治教育課程2場次，並不得再騷擾、接觸小琳。可上訴。