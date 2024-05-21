華爾街日報：面對動盪局勢　賴總統演說展現可預測性

文／中央社

總統賴清德20日發表就職演說，宣示打造民主和平繁榮的新台灣。華爾街日報今天報導，在全球地緣政治緊張的動盪時代，他的演說傳遞出未來施政一貫性及可預測性的正面訊號。

賴總統於就職演說中表示，兩岸未來，對世界局勢有決定性影響，新政府將帶領台灣擔任世界和平的舵手。華爾街日報（The Wall Street Journal）指出，這反映民主台灣在美中關係緊張局勢中扮演的核心地位。

▲總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）



針對兩岸關係的談話，華爾街日報認為，賴總統一方面釋出願意對中國交流保持開放的態度，另一方面也反擊北京宣稱台灣為中國領土一部分的說詞。賴總統於演說中談到，有主權才有國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

國立政治大學政治學者南樂（Lev Nachman）認為，賴總統的演說傳達一種延續性，大部分內容以前都曾提過，「這並沒有不好」。從美國角度來看，他的談話令人鬆了口氣，因為「就實際情況而言，他的行事將會是可預測的」。

報導進一步闡述，在烏克蘭和加薩走廊（Gaza Strip）戰火延燒之際，美國正竭盡全力維持其主導的全球秩序。涉及台灣的衝突可能會使局勢更加動盪，導致美中兩國直接對抗。

前總統蔡英文任內帶領台灣挺過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，成為世界防疫有成的典範之一，並且在中國持續不斷的壓力之下，與美國建立緊密夥伴關係。賴總統於演說中表明，在蔡英文執政所奠定的基礎上，新政府將不卑不亢維持現狀。

不過，中國並不滿意現狀。前美國國防部官員、現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）告訴華爾街日報，「北京恐怕不會在演說內容當中，看見任何正面的訊號」。

國台辦發言人陳斌華指稱，「台灣地區領導人」的講話，「釋放了謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的訊號」，暴露「台獨工作者的本性」。

就職典禮當天，中國商務部宣布將參與對台軍售的波音防務等3家美商，列入不可靠實體清單，祭出禁止從事與中國有關的進出口活動、禁止於中國境內新增投資以及禁止高級管理人員入境等限制措施。

華爾街日報指出，賴總統給外界的印象是他具有堅強的決心，一些評論家稱之為固執。由於中國不斷增加對台軍事壓力，而美國忙於應對兩場戰爭外，又面臨一場難以預料的總統選舉，賴總統上任初期的局勢，可能會備受國際關注。

報導也提到，台灣的先進半導體製造對美國和中國經濟都至關重要。賴總統說，「我們決定的未來，不只是我們國家的未來，也是全世界的未來」。

北京方面，儘管中共從未統治過台灣，仍稱台灣為其領土不可分割的一部分。

美國方面，政府依法提供防禦性武器給台灣，近年增強落實對台軍售。

美國總統拜登（Joe Biden）派遣前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）組團出席就職典禮。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在賴總統就職典禮當天，透過聲明祝賀台灣人民再次展現強大堅韌的民主體制。

華爾街日報同時指出，前總統蔡英文明言拒絕接受北京一個中國主張，北京因此切斷兩岸官方溝通管道。賴總統就職演說前，北京更加大對台施壓力道。

根據國安局資料，台灣今年1月大選至520就職典禮前夕，中共對台侵擾頻率倍增，光是政府機關網站被攻擊次數就從每天100萬次增至250萬次。另外，國防部上個月底發布的共軍動態，部分共機一度僅距離基隆約37浬。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎分析，北京預計會對賴清德政府進行壓力測試，看著新政府如何處理台灣周邊日益增加的軍事活動，一旦有任何挫折的跡象，都可能正中北京下懷，強化中國塑造賴總統是一個麻煩製造者的形象。

莊嘉穎認為，賴總統仿照前任總統的處變不驚和戰略方針來應對至關重要。

華爾街日報也提到，台灣主要反對黨國民黨表示，在賴清德政府執政下，兩岸關係恐進一步惡化、以致戰爭風險升高；國民黨主席朱立倫在回應賴總統的就職演說內容時說道，他對於將「兩國論」檯面化感到憂心。

報導指出，賴總統於演說中表示，在對等、尊嚴的原則下，願意改善與中國的往來，先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始；演說同時並呼籲中國停止對台灣文攻武嚇，一起致力維持台海和區域和平穩定。

最後，華爾街日報提到賴總統上任後面對國內政局考驗，由於民進黨在大選後失去國會多數黨地位，使得新政府上任後，推動重大政策改革時將面臨挑戰。

史丹佛大學（Stanford University）智庫胡佛研究所（Hoover Institute）學者祁凱立（Kharis Templeman）評論表示，賴總統在施政上受限的情況可能將使他在政治光譜中的立場轉向中間，對中國採取較溫和的立場以確保2028年能連任。