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伊朗下一步？美聯社曝「真正危機」時間點　恐又爆示威潮

▲▼ 已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／路透）

▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日因為直升機失事不幸身亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日墜機身亡，《美聯社》分析，這不太可能導致德黑蘭（Tehran）統治體系或整體政策發生立即變化，但他生前被視為最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的接班人，如今該職務很可能改由哈米尼親生兒子接任。若真的發生最高領袖「世襲繼承」的狀況，將對伊朗共和國構成潛在的合法性危機。

►伊朗政府如何運作？

伊朗採行普通選舉制，定期舉行總統與國會大選。但最高領袖（supreme leader）不僅擔任武裝部隊總司令、控制強大的伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guard），對於所有主要政策擁有最終決定權，還能任命憲法監護委員會（Guardian Council）12個席次的半數成員。

憲法監護委員會是一個神職機構，負責審查總統、國會、選出最高領袖的伊朗專家會議（Assembly of Experts）的人選。

▲▼伊朗最高領袖哈米尼批准年度大赦的提議。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼，對於國家主要政策擁有最終決定權。（圖／達志影像／美聯社）

理論上，最高領袖「監督」伊朗共和國，確保後者遵守伊斯蘭法律。但實際上，最高領袖「精心管理」統治體系，平衡相互競爭的利益，推進自己的優先要務，確保沒人能夠挑戰伊斯蘭共和國，或者自己的地位。

根據伊朗憲法，總統喪命或失能，需於50天內舉行新選舉，這段期間由第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）暫代總統職位。不過，這場選舉很可能被人精心設計，推選出一名能夠維持現狀的總統。這意味著，伊朗將持續實施一定程度的伊斯蘭統治，打壓異議份子，提高鈾濃縮生產，支持中東各地的武裝組織，並且對西方懷抱深刻質疑。

►對於繼任來說意味著什麼？

因此，如果伊朗發生任何重大變化，可能都會在哈米尼過世後，必須重新選出最高領袖之際。

萊希被視為哈米尼的得意門生，2021年被選為總統，當年大選時，憲法監護委員會阻止其他知名競選者參選，投票率跌到史上最低。與前總統羅哈尼（Hassan Rouhani）相比，他的立場強硬許多，也是呼聲最高的下一任伊朗最高領袖。

如今隨著萊希驟逝，另一名最可能繼任最高領袖的人選，正是哈米尼的55歲親生兒子穆傑塔巴（Mojtaba），他是什葉派神職人物，伊朗民兵組織「巴斯基」實際掌控者，但從未擔任公職。

不過，關於最高領袖的討論，都在遠離公眾視野的地方進行，因此外界很難知道候選人是誰。

►若哈米尼兒子繼位，將發生什麼事？

1979年伊斯蘭革命時，伊朗共和國的領袖形容，其制度不僅優於頹廢西方的民主制度，也比中東普遍盛行的君主制及軍事獨裁制度更好。不過，儘管該政權當年成功汰除君主制，如今卻被許多伊朗人民認為既腐敗又獨裁。

▲▼伊朗頭巾革命100天。（圖／達志影像／美聯社）

▲頭巾革命不僅蔓延伊朗各地，也在中東多國遍地開花。（圖／達志影像／美聯社）

與核武計畫相關的西方制裁已經破壞了伊朗經濟，在萊希統治下日趨嚴厲的伊斯蘭法律也進一步疏離女性與群眾，近年該國發生數波示威潮，最近一次正是2022年頭巾革命，22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因未依當局規定佩戴頭巾，被警察拘捕後打死，德黑蘭的暴力鎮壓導致超過500人喪生、逾2.2萬人被拘留。

因此，如果穆傑塔巴真的繼承父親職位，成為伊朗的最高領袖，不僅可能激怒早已不滿宗教統治的伊朗人民，恐怕還會觸怒那些認為「繼承制」不符合伊斯蘭教義的人們。萊希之死可能使得最高領袖的權力過渡變得更加棘手，並且引發更多動盪局勢。

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