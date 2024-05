伊朗下一步？美聯社曝「真正危機」時間點　恐又爆示威潮

▲伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)19日因為直升機失事不幸身亡。(圖/路透)



伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)19日墜機身亡,《美聯社》分析,這不太可能導致德黑蘭(Tehran)統治體系或整體政策發生立即變化,但他生前被視為最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的接班人,如今該職務很可能改由哈米尼親生兒子接任。若真的發生最高領袖「世襲繼承」的狀況,將對伊朗共和國構成潛在的合法性危機。

►伊朗政府如何運作?

伊朗採行普通選舉制,定期舉行總統與國會大選。但最高領袖(supreme leader)不僅擔任武裝部隊總司令、控制強大的伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guard),對於所有主要政策擁有最終決定權,還能任命憲法監護委員會(Guardian Council)12個席次的半數成員。

憲法監護委員會是一個神職機構,負責審查總統、國會、選出最高領袖的伊朗專家會議(Assembly of Experts)的人選。

▲伊朗最高領袖哈米尼,對於國家主要政策擁有最終決定權。(圖/達志影像/美聯社)



理論上,最高領袖「監督」伊朗共和國,確保後者遵守伊斯蘭法律。但實際上,最高領袖「精心管理」統治體系,平衡相互競爭的利益,推進自己的優先要務,確保沒人能夠挑戰伊斯蘭共和國,或者自己的地位。

根據伊朗憲法,總統喪命或失能,需於50天內舉行新選舉,這段期間由第一副總統穆赫貝爾(Mohammad Mokhber)暫代總統職位。不過,這場選舉很可能被人精心設計,推選出一名能夠維持現狀的總統。這意味著,伊朗將持續實施一定程度的伊斯蘭統治,打壓異議份子,提高鈾濃縮生產,支持中東各地的武裝組織,並且對西方懷抱深刻質疑。

►對於繼任來說意味著什麼?

因此,如果伊朗發生任何重大變化,可能都會在哈米尼過世後,必須重新選出最高領袖之際。

萊希被視為哈米尼的得意門生,2021年被選為總統,當年大選時,憲法監護委員會阻止其他知名競選者參選,投票率跌到史上最低。與前總統羅哈尼(Hassan Rouhani)相比,他的立場強硬許多,也是呼聲最高的下一任伊朗最高領袖。

