伊朗總統驟逝！支持者哀悼「反對者偷偷慶祝」　民眾：誰在乎

▲ 支持者上街哀悼死去的萊希。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日墜機身亡，政府宣布全國哀悼5天，人民悲慟情緒卻不如過去45年來其他重要人物死亡時那般強烈，甚至有不少民眾私下偷偷慶祝。

《路透》報導，政府支持者在事發後湧入清真寺及廣場，為萊希和同機的外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir Abdollahian）祈禱，不過大多數店家仍正常營業，當局似乎無意影響人民日常生活。

萊希領導的強硬派政府1年前暴力鎮壓伊朗自1979年革命以來最大規模反政府示威，在支持者哀悼的同時，網路上可見反對者偷偷分送糖果慶祝的畫面。

21歲學生萊拉（Laila）受訪表示，她對萊希的死並不感到悲傷，「因為他下令鎮壓戴頭巾的女性」，「我難過的是即使萊希死了，這個政權也不會改變」。

22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年因未依當局規定佩戴頭巾，被警察拘捕後打死，引爆民眾抗議示威，而德黑蘭暴力鎮壓導致超過500人喪生、逾2.2萬人被拘留，當局對一系列政治、社會及經濟危機的處理更加深神職統治者與社會的鴻溝。

▲ 民眾悲痛情緒似乎並不強烈。（圖／路透）

神職機構支持者欽佩萊希，什葉派聖城庫姆（Qom）志願民兵組織「巴斯基」（Basij）28歲成員札拉比（Mohammad Hossein Zarrabi）就表示，「他是一位辛勤工作的總統，只要我們還活著，他的影響就會延續下去。」

但相較革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）等重要人物身亡時，大批民眾悲憤哭泣的景象，人民對萊希去世的情緒似乎並不強烈。

對於國內和流亡國外的伊朗宗教統治反對者來說，萊希從1980年來就十分不討喜。他被控當年主導對異議者的大規模處決，造成至少5000人死亡，但伊朗從未承認此事。甚至有網友在他死後留言寫道，「向死刑犯家屬表示祝賀」。

許多伊朗人認為，萊希的死不會對國家統治方式產生影響，當權者可能推派另一名同樣強硬的人接替他。中部城市雅茲德（Yazd）47歲商店老闆雷札（Reza）就說道，「誰在意呢，一個強硬派死了，另一個又來了，我們的苦難仍在持續。我們忙著處理民生問題，沒空管這種新聞。」