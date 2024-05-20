王正坤醫師接受英國衛報專訪　談賴清德礦工之子邁向總統奮鬥史

▲賴清德總統30多年老朋友台南市醫師公會前理事長王正坤醫師，也獲邀參加就職觀禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



賴清德20日就職中華民國第16任總統，賴清德總統出身成大醫院，擔任過台南市長，在台南有很多的老朋友與後援會成員，很多老朋友都獲邀參加總統府的就職典禮與晚上在台南的國宴，台南市醫師公會前理事長王正坤醫師，也獲邀參加觀禮。

英國衛報(The Guardian)為了讓英國人民了解台灣賴清德總統是一位怎麼樣的領導人，特別專訪賴清德總統的30多年老朋友王正坤醫師，談談賴清德奮鬥30多年的歷程，如何一步一腳印，從礦工之子邁向總統的巔峰。這份報導，於2024/5/18刊登在英國衛報新聞。

王正坤醫師此次擔任「賴清德台南醫療暨企業界後援會」會長，不遺餘力輔選賴清德。王正坤醫師表示，賴清德從在成大醫院擔任住院醫師，就開始從事公共事務，30多年前擔任成大醫院住院醫師聯誼會會長，幫成大醫院同仁維護權益與爭取福利。賴清德無微不至照顧每一位病人，病人高錦德先生感動之餘，天天鼓勵賴清德醫師出來從政，幾經鼓勵，賴清德開始參選國大代表、立法委員、台南市長。每一次的選舉，都成功當選，勝率到達100％。賴清德很堅持理想與信念，只要是對的事情，就會堅持到底，不會輕言放棄。只要對於民眾有利的事情，都是當仁不讓。



英國媒體也會擔心賴清德總統是否過於固執，王正坤醫師表示賴清德不會固執，而是擇善固執。賴清德年輕問政時，會火爆的幫民眾爭取權益，經過無數次的戰役淬鍊，越來越成熟。賴清德為了可以兼顧理念與大局，仍然會有妥善處理棘手問題的因應之道，並不會固執到關閉協商大門。賴清德總統從一個貧苦的礦工子弟，奮鬥不懈持續30多年，終於成為中華民國總統，奮鬥歷程鼓舞許多年輕人，讓年輕人不要輕易放棄夢想，成功就在不遠處。

面對錯綜複雜的兩岸關係，賴情德總統強調要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢，維持現狀，並追求兩岸和平共榮。賴總統表示台灣人民熱愛和平，與人為善。如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，擁有豐富的國際觀，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長。並在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理、成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理及成功大學附設醫院授課美容醫學。



王正坤醫師說，台灣會努力追求和平的理想，但不能有幻想，雙方都不適合使用咄咄逼人的方式來進行溝通。雖然很多國家之間都同時存在競爭與合作關係，但是兩岸的競合關係應該往兩岸人民福祉移動，只要對兩岸人民有利，雙方應該心平氣和，消除劍拔弩張的氣氛，恢復兩岸人民正常交流，共同維護兩岸人民的福祉。