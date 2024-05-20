賴喊政黨推法律要合乎憲法　柯文哲「念過國中就知道」：不會逾越規範

▲民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌、立委黃珊珊回應賴清德就職演說。（圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

立法院21日將續審國會改革相關法案，總統賴清德20日喊話立院議事運作應遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，同時也稱朝野政黨推動法案都要合乎《憲法》。民眾黨主席柯文哲直言，念過國中就知道《憲法》大於法律，民眾黨在立院推動法律，不會逾越《憲法》；民眾黨團總召黃國昌也說，推動法律時本來就合乎憲法。

賴清德20日就職演說時表示，全民對於政黨的理性問政有很大的期待，政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐，立院議事運作應遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧；當朝野政黨推動法案都能夠合乎《憲法》，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。

面對賴清德在談立院議事運作時，特別點名朝野政黨推動法案，都要能夠合乎《憲法》，如何解讀賴清德此番言論？柯文哲回應，民眾黨推動法案，「我想有念過國中的就知道，《憲法》大於法律，法律大於行政命令，我相信在立院裡面我們推法律，也不會去逾越《憲法》的規範。」並點名要2位法律人出身的黃國昌、黃珊珊說明。

黃國昌提及，如同剛剛柯文哲回覆的內容，民眾黨在推動法律的時候，本來就要合乎《憲法》，但也可能要請賴清德回顧一下，「2016年的時候，建立國會聽證調查制度，不正是蔡英文提出的政見嗎？民眾黨現在在做的事，是幫民進黨實現跳票8年的政見。」

黃國昌強調，民眾黨對於國會改革的腳步走得非常堅定，也希望民進黨不要換了位置就換了腦袋，等到拿到行政權的時候，就希望國會只是一個橡皮圖章。

黃珊珊回應，民眾黨在立院提出的法案，其實都是針對《憲法》層次做過詳盡討論，不管是之前民進黨用任何理由稱「毀憲亂政」，但民眾黨的內容與版本，以及最後的修正動議，都是符合目前《憲法》條文、大法官解釋之內，沒有人會去提違反《憲法》的事情。

黃珊珊說，如果要真正恪遵中華民國《憲法》，必須兼顧立法跟行政制衡，沒有制衡的權力就是極權，「如果賴清德今天是民主選出的總統，他也必須尊重他自己說的『民眾選擇三黨不過半』。」