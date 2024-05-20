賴清德拋重啟兩岸觀光　何溢誠批只想把陸客「當錢包而非同胞」

記者蔡儀潔／北京報導

總統賴清德今（20）早發表520就職演說，當中提到兩岸可先重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學。台灣青年聯合會理事長何溢誠對此表示，賴清德仍是採取「只當你錢包而非同胞」的經濟思維，反問民進黨「拒不承認九二共識的誠意又在哪裡？」

▲賴清德今早發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

賴清德今早發表就職演說時提到，希望中國正視中華民國存在的事實，和台灣民選合法的政府，以對話取代對抗，交流取代圍堵，可先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

對此，何溢誠批評道，「此語一出，幾乎毫無建設性，不免令人失望」，正所謂解鈴還需繫鈴人，當初為什麼會斷，乃是民進黨政府對陸客與陸生的不友善以及差別待遇，尤其在疫情期間更甚，後來靠的是國民黨馬英九、傅崐萁等人充當潤滑劑，居中協調斡旋，才換來些許大陸對台封鎖的鬆綁。

何溢誠表示，如今賴清德仍是採取「只當你錢包而非同胞」的經濟思維，號召陸客、陸生來台旅遊、就學消費，「捫心自問，民進黨營造的政策環境可有丁點改進？拒不承認九二共識的民進黨誠意又在哪裡？」

何溢誠最後指出，賴清德作為得票率只有40％的少數總統，還得面對立院少數的挑戰，如果只懂得團結原本綠營的支持者，分享不了兩岸平和紅利，也爭取不到中間選民支持，恐將面臨國會焦土與施政難以推動的困局，未來4年執政前景必定堪憂。