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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卸475天重擔　陳建仁最後致詞仍把功勞歸同仁

▲行政院聯合交接典禮，卸任院長陳建仁致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院聯合交接典禮，卸任院長陳建仁致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院下午舉行內閣團隊聯合交接典禮。卸任的前院長陳建仁在政務官生涯最後致詞時，仍把所有功勞、推出的政績歸功給行政團隊，「美好的仗我們已經打完，賽跑已經跑到終點，這信仰我們已經持守住，謝謝所有溫暖堅韌內閣每個閣員，每個部會的同仁努力」，也要恭喜卓院長帶領的新內閣，未來一定會更棒、更好，把台灣帶到更美好的地方。

陳建仁致詞時說，擔任行政院長至今475天的日子裡，要特別謝謝全國人民給執政團隊的期望，行政院也在鄭副院長、李秘書長以及發言人和所有政委的努力下，戮力以赴，「如果行政院有好的政績、福國利民的政績，都要謝謝他們」。

陳建仁說，他也跟行政院同仁說，每位同仁都是很重要的一支蠟燭，他自己也是一支小蠟燭，每一個人點燃自己的時候，就能照亮台灣，讓台灣充滿光明、希望跟未來。

陳建仁提到，過去1年4個月，努力減輕人民經濟負擔、安定社會民心，致力打造溫暖堅韌的台灣。面臨很多挑戰，國際經濟政治情勢有劇烈轉變，中美貿易衝突、俄烏戰爭以及以哈衝突，甚至供應鏈的轉變，能源跟糧食供應等各方面危機，都造成重大影響。

陳建仁強調，這段期間除了行政團隊一起努力有很好的成果外，在立法院也得到很多立委的支持，通過很多重要法案。他舉例，謝謝立法院通過疫後特別條例跟特別預算，在很短的時間內就發了6000元的現金，全台灣99.8%的民眾都拿到了。也在很短的時間內成立打詐綱領1.5版的工作，現在打詐2.0的工作希望能繼續下去，也通過了打詐新4法，希望把詐騙的問題能夠更完整的解決。就像賴總統所說的，打擊詐騙也是他未來很重要的工作。

「任何工作都有重要的目標，就是希望福國利民。」陳建仁說，作為政務官，他在上任時也勉勵所有政務同仁要記得一句話，「真正的權力就是服務，政務官就好像牧羊人照顧一群羊，好的牧羊人要充滿羊的氣息」。

陳建仁說，他過去說過，雖然大家不一定有相同的宗教信仰，但有共同的信仰，就是為國為民服務，「蕭副總統也引用聖經所說的，美好的仗我們已經打完，賽跑已經跑到終點，這信仰我們已經持守住，謝謝所有溫暖堅韌內閣每個閣員，每個部會的同仁努力」，也要恭喜卓院長帶領的新內閣，未來一定會更棒、更好，把台灣帶到更美好的地方。

▲行政院聯合交接典禮，左起卸任院長陳建仁、監交人蕭美琴、新任院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）
 

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