穩定供電、發展綠能　卓榮泰：非核家園是不可放棄的目標

▲行政院聯合交接典禮，新任院長卓榮泰致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新任行政院長卓榮泰20日上任，他在致詞時承諾，會打造更穩定經濟發展的環境，會持續穩定安全的供電，會繼續發展綠能，「但是我們追求的非核家園永遠是我們不可放棄的目標，我相信我們做得到」。

卓榮泰表示，行動創新AI內閣將首重於「五打七安」，針對黑金槍堵詐，一樣都不放掉。他說，陳院長已經通過了打詐四法，國人同胞對於詐騙集團的深惡痛絕，政府都謹記在心，未來盡快讓立法院通過打詐四法，「我們有了武器在手上、有了方法在手上，可以驕傲地跟人民講，面對詐騙集團，要讓他們想騙得不敢騙、已經騙的會被抓、騙到手的沒得花」。

卓榮泰強調，所有的相關部會一定要展現這樣的決心跟意志，「否則人民不會相信我們、也不會再給我們機會，一定要掌握這樣的機會」。

卓榮泰接著說，花蓮的朋友我們思思念念，未來花蓮災後的復原重建工作，金額已經預編、方法已經看到，就是徹底執行，「要跟花蓮的鄉親講，國家就是你的家，政府就是你的後盾，我們永遠跟花蓮的朋友站在一起，這是今天開始馬上要做到的工作，大家要下定決心」。

卓榮泰指出，台灣的經濟狀況已經成為國際社會不可或缺的一部分，政府對台灣的高科技產業有責任，因為我們對世界有責任，會打造更穩定經濟發展的環境，會持續穩定安全的供電，會繼續發展綠能，「但是我們追求的非核家園永遠是我們不可放棄的目標，我相信我們做得到，因為這樣子，我們才能對地球負責，對後代子孫盡我們這代的責任」。

另外，卓榮泰也談到，政府會持續擴大社會投資，所做的包括教育包括長照等，比以前做得多，但社會需求也與日俱增，所以一定要步步到位。國家的財政在國人的努力之下，已經有好的一面，在好的財政狀況底下，政府有能力帶動社會的投資，帶動國家的投資，一起為下一代，為弱勢、為所有人民做更多的溫暖貢獻，「這也是我們共同的責任」。