新閣就位！國會歧見大如何溝通？　卓榮泰：誠意溝通、人民優先

▲行政院聯合交接典禮，新任院長卓榮泰致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院20日下午舉行聯合交接典禮，新任行政院長卓榮泰說，這幾天，很多國人同胞都看到、也都在問，未來的立法院跟行政院要怎麼互動？他說，仍然秉持誠意溝通、人民優先，「但是誠意是要互相包容，溝通是要互相尊重」，未來會推出福國利民、沒有爭議的法案尋求國會支持，會把有爭議、不急迫的法案暫時放在不需要去變動的地方。

卓榮泰談到，這幾天，很多國人同胞都看到、也都在問，未來的立法院跟行政院要怎麼互動，未來行政院要用什麼樣的態度，去面對立法院的國會生態？他仍然秉持誠意溝通，人民優先。

卓榮泰強調，行政團隊仍然要展現出，解決問題的能力跟協調溝通的誠意，「但是誠意是要互相包容，溝通是要互相尊重」，希望從這裡開始，我們能一步一步讓全世界人民看到，台灣的政治也有更好的一面。

「我們會推出福國利民、沒有爭議的法案，尋求國會的支持，會把有爭議、不急迫的法案暫時放在不需要去變動的地方。」卓榮泰說，這樣才有能力一一解決人民最迫切的需要。

卓榮泰說，如果我們能展現這樣的誠意跟溝通，歷史會看得懂、人民會看得懂、國會也會看得懂。我也要求所有團隊成員，這次非執政黨籍的非常多，「我要拜託大家，不管你的口袋有哪一張黨證、不管腦袋有什麼理念，依法行政、行政中立，是捍衛民主跟憲政唯一的手段，大家務必做到」。

「因為有依法行政，才能跟社會要求，所依據的是國會的程序正義，這兩個邏輯要先做起來。」卓榮泰要求團隊，站在行政中立的立場，依法行政，讓社會看到我們期待的是一個能夠有國會程序正義的法案，當作依法行政的依據，我們這樣做，社會會接受、國會會接受。

最後，卓榮泰說，非常感謝大家，在1月13日之前，拜託全國人民選對的人、走對的路，現在我們已經在對的路上，要為全體國人服務，無私奉獻、無私服務。要珍惜每一個繼續信任我們團隊的每一個國家成員，他們的力量才是我們安定內部，往外發展，讓國人健康、讓國家更強、讓世界能擁抱台灣的最好見證。