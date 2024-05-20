喊話國人守護榮耀台灣　賴清德：讓台灣成為令人尊敬的偉大國家

▲520總統就職典禮，總統賴清德與夫人吳玫如以及副總統蕭美琴一起參與最後大合唱 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

賴清德、蕭美琴20日正式就任中華民國第16任正副總統。針對未來的執政方針，賴清德就職演說提到7大方向，除了強調行政立法協調合作外，也重申「有主權才有國家」，呼籲任何政黨都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。賴強調，台灣是孕育你我的母親，喊話國人一起用行動守護她、榮耀她，讓世界擁抱她，讓她成為國際上令人尊敬的偉大國家。

賴清德在演說中提到，國家的未來發展，需要每一分力量。面對全球化、全面性競爭的時代，沒有一個國家可以單打獨鬥，也沒有一個分裂的社會能夠成功面對。

賴清德說，團結一致，我們的腳步就更穩；相互扶持，我們的足跡就更遠。為了國家的生存發展，我將透過民主的力量，團結所有國人，壯大國家。

「我們都知道，有主權才有國家！」賴清德強調，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

賴清德表示，當世界上有越來越多國家，公開支持台灣的國際參與，在在證明了，台灣是世界的台灣，台灣是全球和平繁榮值得信賴的力量。

賴清德指出，全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界。

賴清德也說，當台灣走進世界，我們也歡迎世界走進台灣。許多新住民朋友、外籍友人，從世界各地來到台灣，寫下屬於台灣的新篇章。我要感謝你們，也要向你們致敬。

賴清德說，今天現場，也有千里來訪的國際友人，有歸國的僑胞朋友，以行動支持台灣。我們是不是用最熱烈的掌聲歡迎、感謝他們。

賴清德表示，今晚，我們接待國內外賓客的國宴，選擇在台南舉辦。1624年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端。站在「台南400」的歷史時刻，台灣更要展現自信，勇敢航向新世界，讓世界迎接新台灣。

賴清德喊話，「我也要邀請每一位國人，和我一起為孕育你我的母親台灣喝采」，一起用行動守護她、榮耀她，讓世界擁抱她，讓她成為國際上令人尊敬的偉大國家。

▲行政院長陳建仁、新任院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）