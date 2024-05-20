　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／卓榮泰揭上任目標！首重打詐、非核家園　承諾與國會誠意溝通

▲行政院聯合交接典禮，新任院長卓榮泰致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院聯合交接典禮，新任院長卓榮泰致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新任行政院長卓榮泰20日正式就任。他表示，未來將首重「五打七安」，黑金槍堵詐一樣都不放掉；持續穩定安全的供電、發展綠能，「但追求非核家園永遠是不可放棄的目標」。至於國會互動，他說，要展現解決問題的能力跟協調溝通的誠意，「會推出福國利民、沒有爭議的法案，尋求國會的支持，會把有爭議、不急迫的法案暫時放在不需要去變動的地方」。

總統賴清德、副總統蕭美琴20日正式就任，下午行政院舉行內閣團隊聯合交接典禮。卓榮泰說，總統、副總統在就職大典上的一席話，都是未來行動創新團隊每一字每一句都要記住，未來擘劃國家發展的方向。今天的典禮深深感受到國家未來的方向，這也是過去8年來，蔡總統率領所有行政團隊所開闢出來的，不一樣的台灣。

「台灣真的已經不一樣。」卓榮泰說，尤其在打造安心生活環境，強化全民共享的經濟韌性，以及持續推動數位淨零雙軸轉型的過程中，締造了過去不可能發生、也很難發生的好的結果，「在這樣的基礎上只有一個任務，就是繼續往前邁進」。

卓榮泰表示，台灣歷經百年大疫，在疫情的考驗後，台灣重新找回了經濟成長的動能，而且非常努力開發台灣成為世界產業鏈重要的角色，這在過去的台灣是很難想像的。也擴大對人民與社會的投資照顧，讓年輕人跟家庭各種負擔逐步減輕；朝多元平權的社會邁步，更是引領進步的潮流，要解決世代正義的問題。

同時，政府也積極創生綠能，開啟2050淨零轉型以及因應數位轉型，讓台灣能佈局全球、佈局台灣的未來。

卓榮泰說，過去8年來以經締造這樣的成績，他要再次謝謝陳建仁院長，在最後這一棒打下堅實的基礎，「報告院長，我沒有你的那道聖光，但我一定學習你的溫暖，讓你溫暖的精神繼續在行政院裡面一直發揚」，也唯有靠溫暖的力量，才能在世界詭譎局勢中，讓不大的台灣產生很大的力量，在國內各種挑戰中，有足夠的能量面對所有問題。

卓榮泰表示，未來，行動創新AI內閣將首重於「五打七安」，針對黑金槍堵詐，一樣都不放掉，陳院長已經通過了打詐四法，國人同胞對於詐騙集團的深惡痛絕，政府都謹記在心，未來盡快讓立法院通過打詐四法，「我們有了武器在手上、有了方法在手上，可以驕傲地跟人民講，面對詐騙集團，要讓他們想騙得不敢騙、已經騙的會被抓、騙到手的沒得花」。

卓榮泰強調，所有的相關部會一定要展現這樣的決心跟意志，「否則人民不會相信我們、也不會再給我們機會，一定要掌握這樣的機會」。

卓榮泰接著說，花蓮的朋友我們思思念念，未來花蓮災後的復原重建工作，金額已經預編、方法已經看到，就是徹底執行，「要跟花蓮的鄉親講，國家就是你的家，政府就是你的後盾，我們永遠跟花蓮的朋友站在一起，這是今天開始馬上要做到的工作，大家要下定決心」。

卓榮泰指出，台灣的經濟狀況已經成為國際社會不可或缺的一部分，政府對台灣的高科技產業有責任，因為我們對世界有責任，會打造更穩定經濟發展的環境，會持續穩定安全的供電，會繼續發展綠能，「但是我們追求的非核家園永遠是我們不可放棄的目標，我相信我們做得到，因為這樣子，我們才能對地球負責，對後代子孫盡我們這代的責任」。

卓榮泰表示，政府更要持續擴大社會投資，所做的包括教育包括長照等，比以前做得多，但社會需求也與日俱增，所以一定要步步到位。國家的財政在國人的努力之下，已經有好的一面，在好的財政狀況底下，政府有能力帶動社會的投資，帶動國家的投資，一起為下一代，為弱勢、為所有人民做更多的溫暖貢獻，「這也是我們共同的責任」。

接著卓榮泰談到，這幾天，很多國人同胞都看到、也都在問，未來的立法院跟行政院要怎麼互動，未來行政院要用什麼樣的態度，去面對立法院的國會生態？他仍然秉持誠意溝通，人民優先。

卓榮泰強調，行政團隊仍然要展現出，解決問題的能力跟協調溝通的誠意，「但是誠意是要互相包容，溝通是要互相尊重」，希望從這裡開始，我們能一步一步讓全世界人民看到，台灣的政治也有更好的一面。

「我們會推出福國利民、沒有爭議的法案，尋求國會的支持，會把有爭議、不急迫的法案暫時放在不需要去變動的地方。」卓榮泰說，這樣才有能力一一解決人民最迫切的需要。

卓榮泰說，如果我們能展現這樣的誠意跟溝通，歷史會看得懂、人民會看得懂、國會也會看得懂。我也要求所有團隊成員，這次非執政黨籍的非常多，「我要拜託大家，不管你的口袋有哪一張黨證、不管腦袋有什麼理念，依法行政、行政中立，是捍衛民主跟憲政唯一的手段，大家務必做到」。

「因為有依法行政，才能跟社會要求，所依據的是國會的程序正義，這兩個邏輯要先做起來。」卓榮泰要求團隊，站在行政中立的立場，依法行政，讓社會看到我們期待的是一個能夠有國會程序正義的法案，當作依法行政的依據，我們這樣做，社會會接受、國會會接受。

最後，卓榮泰說，非常感謝大家，在1月13日之前，拜託全國人民選對的人、走對的路，現在我們已經在對的路上，要為全體國人服務，無私奉獻、無私服務。要珍惜每一個繼續信任我們團隊的每一個國家成員，他們的力量才是我們安定內部，往外發展，讓國人健康、讓國家更強、讓世界能擁抱台灣的最好見證。

▲行政院聯合交接典禮，左起卸任院長陳建仁、監交人蕭美琴、新任院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
快訊／范逸臣神隱！　主辦找不到人
伊朗總統墜機現場一片焦黑！　9人面目全非
「大廠股票」恐變壁紙！財報頻被打槍...最快下市時間曝
「檢舉達人」剩5違規可檢舉　8項違規將取消
快訊／抓到了！一中商圈偷賓士丟包男童　嫌落網畫面曝
快訊／國3塞爆！4小1大連環撞　嚴重回堵5K
跟拍NONO「意外目擊他硬來」！　強迫女生驚恐過程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴喊政黨推法律要合乎憲法　柯文哲「念過國中就知道」：不會逾越規範

賴清德就職演說間台股急殺150點　國安人士緩頰：內外資相當穩定

快訊／520拒唱國歌、秀台獨旗幟　基進籲賴清德「中華民國只是過渡」

回顧美國近3次祝賀總統就職規格　今用「台灣總統」稱賴清德

賴就職演說談國會衝突！柯文哲：一直看不到綠善意　盼521有新氛圍

快訊／陳菁徽告鍾佳濱性騷、故意傷害　范雲支持：讓司法釐清

「賴清德比蔡英文更獨！」　王鴻薇：台北股市如大怒神瞬間暴跌

賴清德談兩岸態度強硬　柯文哲喊要觀察3個月：希望他是有所準備

學者指賴清德對中不「零和對抗」　2政策釋橄欖枝「準備好了」

學者評賴清德520談話向北京甩「尖木棍」　「兩國論」深藏台獨密碼

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

賴喊政黨推法律要合乎憲法　柯文哲「念過國中就知道」：不會逾越規範

賴清德就職演說間台股急殺150點　國安人士緩頰：內外資相當穩定

快訊／520拒唱國歌、秀台獨旗幟　基進籲賴清德「中華民國只是過渡」

回顧美國近3次祝賀總統就職規格　今用「台灣總統」稱賴清德

賴就職演說談國會衝突！柯文哲：一直看不到綠善意　盼521有新氛圍

快訊／陳菁徽告鍾佳濱性騷、故意傷害　范雲支持：讓司法釐清

「賴清德比蔡英文更獨！」　王鴻薇：台北股市如大怒神瞬間暴跌

賴清德談兩岸態度強硬　柯文哲喊要觀察3個月：希望他是有所準備

學者指賴清德對中不「零和對抗」　2政策釋橄欖枝「準備好了」

學者評賴清德520談話向北京甩「尖木棍」　「兩國論」深藏台獨密碼

林志穎「隔30年同框」周慧敏！　翻出2物掀回憶殺：依然是女神

30歲女住逢甲商圈飯店5天死亡　曾傳訊老公「記得繳費」

賴清德拋重啟兩岸觀光　何溢誠批只想把陸客「當錢包而非同胞」

《鬼滅之刃》不死川實彌可動人偶！風柱翡翠日輪刀帥氣還原

賴清德就職喊話成立「體育暨運動發展部」　體育署正式回應了

雞蛋難賣！農業部邀產銷代表開會　蛋價是否再降明拍板　

姜棟元變身最帥殺手反差萌裝可愛　鬆口邀約太妍爆戀愛預告

王正坤醫師接受英國衛報專訪　談賴清德總統奮鬥史

台股520站穩2萬1！總統就職「7屆行情漲多」　專家點名AI高科技

樂見賴清德重啟觀光和陸生來台　賴正鎰：絕對有助於兩岸對話

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

政治熱門新聞

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

快訊／總統夫人首亮相！　吳玫如黑洋裝配粉色外套亮麗現身

蔡英文卸任禮遇每月領8.6萬元　8年自砍1500萬捐公益

賴清德稱台灣是國名　馬辦重話批「違憲」

賴清德就職典禮唯一藍委出席！　謝衣鳯：希望朝野不要對立

宣誓就職太緊張？　媒體人曝賴清德典禮上2凸槌

賴清德520主視覺抄襲國外作品？　藍委轟：公然剽竊丟臉丟到國際

包圍立院青年遭起底「染毒政治網紅」

快訊／「妳會比較辛苦喔」！　蔡英文臨別叮嚀第一夫人吳玫如

快訊／蔡英文揮別總統府　蕭美琴哭了！

就職典禮嗨唱金曲彩虹、再出發　賴清德、蕭美琴台上尬舞使勁搖

賴清德520主視覺被控剽竊　設計師還原理念：非抄襲

LIVE／賴清德、蕭美琴0900宣誓就職

韓國瑜親授賴清德國璽　一窺「中華民國之璽」、「榮典之璽」面紗

更多熱門

相關新聞

穩定供電、發展綠能　卓榮泰：非核家園是不可放棄的目標

穩定供電、發展綠能　卓榮泰：非核家園是不可放棄的目標

新任行政院長卓榮泰20日上任，他在致詞時承諾，會打造更穩定經濟發展的環境，會持續穩定安全的供電，會繼續發展綠能，「但是我們追求的非核家園永遠是我們不可放棄的目標，我相信我們做得到」。

新閣就位！國會歧見大如何溝通？　卓榮泰：誠意溝通、人民優先

新閣就位！國會歧見大如何溝通？　卓榮泰：誠意溝通、人民優先

蕭美琴感性道別陳建仁　「我人生的標竿」

蕭美琴感性道別陳建仁　「我人生的標竿」

賴清德：讓台灣成為國際上令人尊敬的偉大國家

賴清德：讓台灣成為國際上令人尊敬的偉大國家

陳建仁475天任期結束！親曝下一步

陳建仁475天任期結束！親曝下一步

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

勝利開趴「拖行帶走女生」影片外洩！出拳逼就範

具荷拉大義滅親「生前檢舉好友對話」首公開！

具荷拉是「揭發勝利鄭俊英案」關鍵人！韓網淚道歉

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面