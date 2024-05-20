全文／卓榮泰揭上任目標！首重打詐、非核家園　承諾與國會誠意溝通

▲行政院聯合交接典禮，新任院長卓榮泰致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新任行政院長卓榮泰20日正式就任。他表示，未來將首重「五打七安」，黑金槍堵詐一樣都不放掉；持續穩定安全的供電、發展綠能，「但追求非核家園永遠是不可放棄的目標」。至於國會互動，他說，要展現解決問題的能力跟協調溝通的誠意，「會推出福國利民、沒有爭議的法案，尋求國會的支持，會把有爭議、不急迫的法案暫時放在不需要去變動的地方」。

總統賴清德、副總統蕭美琴20日正式就任，下午行政院舉行內閣團隊聯合交接典禮。卓榮泰說，總統、副總統在就職大典上的一席話，都是未來行動創新團隊每一字每一句都要記住，未來擘劃國家發展的方向。今天的典禮深深感受到國家未來的方向，這也是過去8年來，蔡總統率領所有行政團隊所開闢出來的，不一樣的台灣。

「台灣真的已經不一樣。」卓榮泰說，尤其在打造安心生活環境，強化全民共享的經濟韌性，以及持續推動數位淨零雙軸轉型的過程中，締造了過去不可能發生、也很難發生的好的結果，「在這樣的基礎上只有一個任務，就是繼續往前邁進」。

卓榮泰表示，台灣歷經百年大疫，在疫情的考驗後，台灣重新找回了經濟成長的動能，而且非常努力開發台灣成為世界產業鏈重要的角色，這在過去的台灣是很難想像的。也擴大對人民與社會的投資照顧，讓年輕人跟家庭各種負擔逐步減輕；朝多元平權的社會邁步，更是引領進步的潮流，要解決世代正義的問題。

同時，政府也積極創生綠能，開啟2050淨零轉型以及因應數位轉型，讓台灣能佈局全球、佈局台灣的未來。

卓榮泰說，過去8年來以經締造這樣的成績，他要再次謝謝陳建仁院長，在最後這一棒打下堅實的基礎，「報告院長，我沒有你的那道聖光，但我一定學習你的溫暖，讓你溫暖的精神繼續在行政院裡面一直發揚」，也唯有靠溫暖的力量，才能在世界詭譎局勢中，讓不大的台灣產生很大的力量，在國內各種挑戰中，有足夠的能量面對所有問題。

卓榮泰表示，未來，行動創新AI內閣將首重於「五打七安」，針對黑金槍堵詐，一樣都不放掉，陳院長已經通過了打詐四法，國人同胞對於詐騙集團的深惡痛絕，政府都謹記在心，未來盡快讓立法院通過打詐四法，「我們有了武器在手上、有了方法在手上，可以驕傲地跟人民講，面對詐騙集團，要讓他們想騙得不敢騙、已經騙的會被抓、騙到手的沒得花」。

卓榮泰強調，所有的相關部會一定要展現這樣的決心跟意志，「否則人民不會相信我們、也不會再給我們機會，一定要掌握這樣的機會」。

卓榮泰接著說，花蓮的朋友我們思思念念，未來花蓮災後的復原重建工作，金額已經預編、方法已經看到，就是徹底執行，「要跟花蓮的鄉親講，國家就是你的家，政府就是你的後盾，我們永遠跟花蓮的朋友站在一起，這是今天開始馬上要做到的工作，大家要下定決心」。

卓榮泰指出，台灣的經濟狀況已經成為國際社會不可或缺的一部分，政府對台灣的高科技產業有責任，因為我們對世界有責任，會打造更穩定經濟發展的環境，會持續穩定安全的供電，會繼續發展綠能，「但是我們追求的非核家園永遠是我們不可放棄的目標，我相信我們做得到，因為這樣子，我們才能對地球負責，對後代子孫盡我們這代的責任」。

卓榮泰表示，政府更要持續擴大社會投資，所做的包括教育包括長照等，比以前做得多，但社會需求也與日俱增，所以一定要步步到位。國家的財政在國人的努力之下，已經有好的一面，在好的財政狀況底下，政府有能力帶動社會的投資，帶動國家的投資，一起為下一代，為弱勢、為所有人民做更多的溫暖貢獻，「這也是我們共同的責任」。

接著卓榮泰談到，這幾天，很多國人同胞都看到、也都在問，未來的立法院跟行政院要怎麼互動，未來行政院要用什麼樣的態度，去面對立法院的國會生態？他仍然秉持誠意溝通，人民優先。

卓榮泰強調，行政團隊仍然要展現出，解決問題的能力跟協調溝通的誠意，「但是誠意是要互相包容，溝通是要互相尊重」，希望從這裡開始，我們能一步一步讓全世界人民看到，台灣的政治也有更好的一面。

「我們會推出福國利民、沒有爭議的法案，尋求國會的支持，會把有爭議、不急迫的法案暫時放在不需要去變動的地方。」卓榮泰說，這樣才有能力一一解決人民最迫切的需要。

卓榮泰說，如果我們能展現這樣的誠意跟溝通，歷史會看得懂、人民會看得懂、國會也會看得懂。我也要求所有團隊成員，這次非執政黨籍的非常多，「我要拜託大家，不管你的口袋有哪一張黨證、不管腦袋有什麼理念，依法行政、行政中立，是捍衛民主跟憲政唯一的手段，大家務必做到」。

「因為有依法行政，才能跟社會要求，所依據的是國會的程序正義，這兩個邏輯要先做起來。」卓榮泰要求團隊，站在行政中立的立場，依法行政，讓社會看到我們期待的是一個能夠有國會程序正義的法案，當作依法行政的依據，我們這樣做，社會會接受、國會會接受。

最後，卓榮泰說，非常感謝大家，在1月13日之前，拜託全國人民選對的人、走對的路，現在我們已經在對的路上，要為全體國人服務，無私奉獻、無私服務。要珍惜每一個繼續信任我們團隊的每一個國家成員，他們的力量才是我們安定內部，往外發展，讓國人健康、讓國家更強、讓世界能擁抱台灣的最好見證。