緊盯總統就職演說！財經網美曬1圖「冰火兩重天」　網洗版狂回

▲總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

總統賴清德今（20）日就任中華民國第16任總統，他在演說中強調，追求兩岸和平共榮，但也因未提及兩岸人民關係條例，使觀光股盤中跳水下殺。財經網美胡采蘋就PO出截圖，形容是「冰火兩重天」，而該圖也掀起熱議，大票網友笑回，「測試一下底線，挺好的。」

胡采蘋稍早在臉書PO出雄獅（2731）的分時走勢圖，只見在賴清德提到兩岸開放觀光時，股價一度飆到179元，但在談到「兩岸互不隸屬」之際，就開始翻黑，讓她忍不住直呼，「有些人在新總統致詞期間，歷經冰火兩重天。」

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對此，網友們紛紛回應，「難怪今天這麼兩極」、「維持現狀也要跌，真的洗洗睡」、「好漂亮的破底翻XD」、「兩句好像互不衝突啊」、「兩件事順序反過來講大概股價會有差別」、「講血濃於水直接熔斷」、「大盤也是」、「讚讚讚終於有低點了」、「難怪！我就想說怎麼突然拉上去又下來」。

▲觀光股盤中大跳水。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

隨著新政府上任，加上暑期旺季將至，山富（2743）、五福（2745）、雄獅（2731）等觀光股昨日表現優異。今早，新任總統賴清德提到，可先重啟雙邊對等的觀光旅遊時，更一度走高，衝至144.42點，創近10個月新高；然而，到了11點半左右，投資人期望落空，觀光股股價大跳水翻黑，五福（2745）終場收跌停、山富（2743）盤中也一度亮燈跌停。