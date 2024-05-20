「金門坦克」也受傷了！　陳玉珍自爆被綠委狠咬手臂「瘀青」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自爆被綠委狠咬手臂「瘀青」　陳玉珍：大家明天坐好按表決器吧

▲▼陳玉珍秀被林淑芬咬一口傷痕。（圖／記者陳家豪攝）

▲陳玉珍秀被林淑芬咬一口傷痕。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院上周五表決國會改革法案闖三讀，爆發藍綠白激烈衝突，多名立委因此掛彩送醫，同時也因民進黨祭出文攻武鬥推延戰術，將在明日再戰。國民黨立委陳玉珍今（20日）受訪時自爆，上周五那天被綠委林淑芬咬一口，都瘀青了，但能夠理解，因為本來就會文攻武鬥，「明天大家好好坐在位置按表決器吧！這才是朝野和諧」但陳玉珍也笑說，自己還是會準備護具以備不時之需。

陳玉珍強調，朝野不要再產生衝突，民主就是數人頭，大家要好好表決，不管是按表決器還是舉手，而英國國會也是讓議事人員點名，不管哪種方式只要是民主就好，「週五是我進到立法院後最激烈一場，總統賴清德下令反守為攻後，民進黨立委們都變得很激烈。」

陳玉珍批綠委沈伯洋，明明就是被另一名綠委王定宇慫恿才踩在藍委背上，此舉是對黑熊學院學員做出最壞示範，沈伯洋身上也有穿護具，就應該從大門進，而且有心上戰場，就別說別人怎樣，是他自己重心不穩掉下去的！

陳玉珍也轟民進黨團幹事長吳思瑤，在朝野協商時始終不作出討論，只會說以前怎樣，週五他們也都有登記發言，民進黨團總召柯建銘在現場都不上台講了，現在還說要協商，吳思瑤上台也不是說反對的理由，有給他們逐條討論的時間，結果都只是在謾罵國民黨，根本不是真心要討論啊！

陳玉珍續批，說沒有資料放東西在桌上，但民進黨立委們自己跑來跑去都不看，每一條修正動議她都有看到，桌上厚厚一本啊！「吳思瑤在發言時我就在後面說你要針對逐條討論內容去講！而不是那些543，已經經過委員會、公聽會、朝野協商，最後才是韓國瑜主持的院會，他們都不去實質討論」。

陳玉珍提及，立法院第七會期時，一直到投票前在20分鐘前才給國民黨立委看版本，因此現在的民進黨不要只會說國民黨怎樣，拜託這次還經過公聽會跟黨團協商，冷凍期過後送到院會表決，「希望明天表決，若賴清德真的希望朝野和諧，大家就好好坐在位置上按表決器」。

陳玉珍也透露，晚上國民黨團會聚會討論明天要怎麼做，希望民進黨身為執政黨就不要再當家鬧事了，「真的暴力無法黨！」
 

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