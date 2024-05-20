521續審國會改革前⋯柯建銘搭話「緊抓蔣萬安右手」　蔣一度神情凝重

▲520總統就職典禮，柯建銘緊抓蔣萬安的手搭話。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴今（20日）就任，國民黨籍台北市長蔣萬安挪開市政行程，前往總統府出席就職典禮。就在立法院於17日發生藍綠白三方激烈衝突後，立院預計21日續審國會改革相關修法，只見民進黨團總召柯建銘一度緊抓著立委出身的蔣萬安右手攀談，且綠營立委蔡其昌、台南市長黃偉哲也向蔣萬安聊天。

原以「有市政行程」而不出席就職典禮的蔣萬安，在同黨的台中市長盧秀燕表態參加後，特別挪開市政行程與會。在總統府的安排下，蔣萬安與桃園市長張善政比肩而坐，但黃偉哲一度上前搭話，據了解，蔣萬安23日將出席新任行政院長卓榮泰主持的行政院會，親自向卓內閣反映市政議題。

除此之外，就在立法院預計於21日院會繼續處理國會改革相關修法草案，由於立院17日藍綠白立委肢體衝突不斷，更有學生在場外集結抗議，引發外界高度關注，柯建銘藉著就職典禮場合，儘管中間隔著蔡其昌，但仍主動與擔任過2屆立委的蔣萬安攀談，而蔣萬安則一度神情凝重。

▼柯建銘向蔣萬安搭話，蔣萬安一度神情凝重。（圖／記者李毓康攝）

▼蔡其昌與蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▼蔣萬安與黃偉哲。（圖／記者李毓康攝）