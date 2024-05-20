快訊／賴清德談國會衝突「政黨應有合作信念」　籲立院遵守程序正義

▲總統賴清德致詞「520總統副總統就職典禮」。（圖／翻攝總統府直播）



記者杜冠霖／台北報導

520就職大典，對於國會三黨不過半的衝突，總統賴清德今致詞時特別指出，「三黨不過半」的立法院有人抱持期待、也有些人憂心，政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐，立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，國家的利益優先於政黨的利益。當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。講到此處，現場也爆出如雷掌聲。

賴清德表示，許多人將他和蕭美琴副總統的當選，解讀為「打破八年政黨輪替魔咒」。事實上，民主就是人民作主，每一次的選舉，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。

賴清德指出，要感謝過去八年來，蔡英文前總統、陳建仁前副總統和行政團隊的努力，為台灣的發展，打下堅實的基礎。也要再次感謝國人同胞的支持，不受外來勢力的影響，堅定守護民主，向前走；不回頭，為台灣翻開歷史的新頁。

賴清德強調，在未來任期的每一天，自己將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」，不愧於每一分信賴與託付。新政府也將兢兢業業，拿出最好的表現，來接受全民的檢驗。施政更要不斷革新，開創台灣政治的新風貌。

賴清德致詞時也特別點出，要行政立法協調合作，共同推動國政，今年二月上任的新國會，是台灣時隔十六年後，再次出現「三黨不過半」的立法院。面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心。

賴清德強調，這是全民選擇的新模式，當以新思維看待「三黨不過半」，這代表著，朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。然而，全民對於政黨的理性問政，也有很大的期待。政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐。

賴清德喊話，立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧，在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本；國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職。當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。