王婉諭籲藍綠白黨主席「各退一步」　「換總召人選、釋放和解善意」

▲520總統就職典禮，柯文哲與王婉諭 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

520新政府就職，時代力量黨主席王婉諭除出席觀禮外，也寫給三黨黨主席一封信，她坦言，對於國會紛擾非常憂心。因此也在信中呼籲賴清德、柯文哲、朱立倫，並表示，人最過不去的是情緒，看到三黨總召：柯建銘、傅崐萁、黃國昌，積怨已深，彼此沒有信任和對話空間，已成國會理性運作的死結，請三位主席審慎評估，是否各退一步，調整立院總召人選，釋放和解善意，啟動國會新局。

王婉諭表示，今天是新任總統賴清德正式就職的日子，理當是國家和解共生，繼續前行的時刻。然而，近日的紛紛擾擾，卻讓她對台灣社會的現狀，感到非常憂心。相信很多人和她一樣，不願意看到5月17日的國會衝突，成為新政府、新國會的常態，更不希望見到，國會民主被多數暴力破壞殆盡。

王婉諭指出，昨天晚上，自己寫了一封公開信，給中國國民黨、台灣民眾黨的支持者，希望不同陣營的朋友，能聽聽彼此的聲音；同時，也準備了一封信，提出三點建議，在今天的就職典禮上，交給藍綠白三個政黨的領導人，「謝謝蕭美琴副總統，收下了信件，轉交給賴總統，也謝謝柯文哲主席，親自接下了這封信，唯一的遺憾是，朱立倫主席今天缺席典禮，只能請蔣萬安市長協助轉交。」

王婉諭表示，時代力量雖然很小，但希望能夠成為政黨衝突對立的煞車皮、理性對話的推進器，為這個混亂的大時代，貢獻一份穩定社會的小力量。衷心希望，台灣不只是一個團結的社會，更是一個共好的國家。

王婉諭也曝光信中內容：

賴清德總統／主席、朱立倫主席、柯文哲主席：

5月17日的國會衝突，我非常憂心，因此在昨晚寫了一封給國眾兩黨支持者的公開信，希望促進不同陣營的相互理解。

身為一個媽媽以及時代力量的黨主席，我很關心520後的政局，台灣人民對新政府、新國會是懷有期望的，不願看到國會空轉虛耗，陷入對峙僵局。

我知道時代力量很小，但我懷著一顆單純謙卑的心，提出三點建議，希望能為當前混亂的時代，貢獻一份穩定的力量：

其一，多數暴力不能解決問題，理性對話台灣才能向前。懇請三位主席，呼籲黨團成員，做民主的典範，讓重大法案充分討論。

其二，請賴清德總統邀集各黨主席，召開政黨協商國是會議。也希望兩位在野黨的主席，伸出雙手，踏出走近彼此的第一步；本於台灣人民的福祉，開啟政黨對話。

其三，人最過不去的是情緒。我看到三黨總召：柯建銘、傅崐萁、黃國昌，積怨已深，彼此沒有信任和對話空間，已成國會理性運作的死結，請三位主席審慎評估，是否各退一步，調整立院總召人選，釋放和解善意，啟動國會新局。

誰握有謙卑的權力，他就是自由的人。願您起心動念，團結國家，共好台灣。