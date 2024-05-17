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地方 地方焦點

歐告「五哥」被偷1個月...主人超想牠　桃園警方調監視器終於找到

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園區莫姓男子視為家中成員的黑狗「五哥」，上月遭人偷走，莫男急忙報警協尋，警方獲報後積極調閱監視器，掌握竊嫌可能出沒地點，經20多天查訪總算得知竊嫌位於中壢區住處，昨日下午果然發現「五哥」的蹤影，順利將他帶回主人的身邊，而竊嫌則因其他案件已入監執行，莫男感謝警方的積極協助。

大園分局表示，莫姓男子於4月20日至埔心派出所報案，稱其飼養黑狗「五哥」遭不明人士竊取，莫男描述愛犬有「毛色純黑、耳朵尖長、鼻尖亮白、舌頭較黑」等特徵，並表示「五哥」就像他們的孩子一樣，如今遭人偷走，家人們都非常難過，請警方幫忙協尋。

警方從住家監視器供警方查證，只見畫面中一名騎自行車、身著條紋上衣的男子將狗牽走，員警連日來調閱沿途監視器，發現竊嫌行經蘆竹、桃園、中壢等地區，最後在中壢區成功路一帶，並訪查得知竊嫌住處。

員警昨日下午前往竊嫌的住處查看時，立即發現「五哥」的蹤影，竊嫌的妻子表示，丈夫現因案件入監執行，更無從得知他帶狗回來的原因。員警隨後將「五哥」帶回派出所並通知飼主來領回，莫男看見許久不見的愛犬平安歸來，立即上前抱住牠，「五哥」也開心地搖尾巴回應，莫男十分感謝警方的積極尋找。

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