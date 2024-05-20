賴清德上任「延續前朝路線」　紐時：國際環境比蔡英文時期堪憂

▲賴清德20日正式就任中華民國第16任總統，但外媒卻認為前方正有眾多挑戰等著他。（圖／記者李毓康攝）

記者葉睿涵／編譯

賴清德20日正式就任中華民國第16任總統，成為全球焦點。《紐約時報》在賴清德宣誓就職後，以《全球緊張局勢和敵對鄰居正等著台灣新領導人》為題，說明賴清德上任後，將直接面臨如何在國際局勢動蕩的背景下保障台灣民主未來的挑戰，同時還必須在海外戰火四起，美國在國安優先事項出現裂痕之際，維持與中國的脆弱和平，並加強防禦間取得平衡。

據《紐時》報導，賴清德20日發表就職演說時，強調將繼續加強與美國及其他西方夥伴的關係，同時抵制北京的威脅，並加強台灣的防禦。他表示，如果中國領導人習近平願意放棄「強迫台灣成為中國一部分」這一關鍵前提，那他也將歡迎重啟會談。新任發言人李問透露，賴清德在國家安全、兩岸問題和外交政策方面，都將強調與蔡英文政府的連續性。

▲賴清德希望在國安、兩岸以及外交議題上，延續蔡英文時期的政策。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

然而，《紐時》指出，賴清德要延續蔡英文的路線恐將面臨重重阻礙。首先，賴清德相較於蔡英文缺乏了外交政策談判經驗，而且他還曾發表一些強硬言論，可能給他帶來麻煩。此外，在今年初的總統立委選舉中，雖然綠營贏得了執政權，但藍營卻成為了國會最大黨，導致賴清德必須應對藍白2個在野黨的挑戰，而這樣的情況在蔡英文任內是不曾出現的。

撇去國內政治不談，蔡英文在2016年上任時，習近平的強硬政策受到了西方干預，但隨著烏俄和中東戰爭爆發，西方國家也備受拖累，加上美國迫在眉睫的大選又增添了其外交政策的不確定性，讓如今的國際環境更為複雜。

報導稱，北京已明確表示對賴清德的厭惡超過蔡英文，因此不排除中國將在未來數周乃至數月加大對台灣的軍事和貿易壓力，試圖削弱總統地位，尤其北京現在也一直在拉攏主張與中國建立更緊密關係的國民黨。美國在台協會（AIT）的前理事克里斯滕森（Brent Christensen）表示，賴清德並非中國形容的那麼激進，但北京對他的不信任依然深刻。

▲《紐時》認為，賴清德如今面臨的國際形勢比蔡英文時期更堪憂。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

賴清德的就職典禮吸引了包括美國官員在內的貴賓，顯示華盛頓對台灣的支持，而美國國會近日也批准了對台的81億美元軍事援助，用於強化美國在亞太地區的軍事存在。台灣國防部也透露，美台海軍上個月在太平洋上進行了聯合軍事演習，強調美國對烏克蘭的支持不會威脅台灣安全，反而是對北京的重要威懾。

即便如此，台灣內部對於美國未來幾年能多大程度上助台提升軍事力量仍爭論不休。華府智庫卡托研究所（Cato Institute）估計，截至4月底，台灣積壓未交付的美國武器和軍事設備訂單已近200億美元，「美國國會最近批准的額外資金將有所幫助，但並非萬靈丹」，讓賴清德的反對者擔心，他可能將台灣推向安全死胡同，既無法與北京對話，在對抗北京方面又準備不足。

對此，台灣政府官員與不少專家都表示，賴清德上任後不太可能立即與北京發生衝突。習近平希望穩定與華盛頓的關係，並專注於修復中國經濟，讓中國侵犯台灣的風險大大降低。目前，北京可能會對台灣施加軍事、經濟和政治壓力，但只要賴清德釋放一些善意，就能緩解與北京的緊張關係。