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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德就職演說談新國會＆兩岸　將遞橄欖枝訴求和平

▲▼準總統賴清德今天就職後將發表重要談話，圖為賴清德出席「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」。（圖／總統府提供）

▲準總統賴清德今天就職後將發表重要談話，圖為賴清德出席「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

即將就任的準總統賴清德今（20日）將公開發表就職演說，據了解，演說講稿分為3大主軸，對於國際社會高度矚目的兩岸議題，賴清德將向中國大陸釋放善意，同時展現「不卑不亢維持現狀」的態度，訴求兩岸一起追求和平共榮；另外面對國會變局，賴也會表達「秉持人民利益至上，國家優先」的願景。

據了解，就職典禮當天，賴清德將以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，在民進黨執政即將進入第三個任期的開始，他將延續1月13日勝選感言的基調，闡述台灣民主歷程在經過人民嚴格檢驗後，他帶將領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行。整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

演說中，賴清德將表達，他與執政團隊將在過去8年執政成績的基礎上，依循總統蔡英文的「四個堅持」，以及他向國人承諾的「四大和平支柱」化為具體行動，帶領台灣向著穩定可信賴的新未來繼續前進。在區域事務及兩岸上，賴清德也將表達不卑不亢、維持現狀的政策立場，訴求兩岸一起追求和平共榮的善意。

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