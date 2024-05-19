包圍立院青年遭起底「染毒政治網紅」月花16K買大麻！正妹環繞超吃香

▲羅宜遭起底是染毒政治網紅。（本刊資料照、讀者提供）



圖文／鏡週刊

立法院17日場內立委爆發肢體衝突，場外也聚集不少大批綠營支持者到立法院外聲援，到場青年來頭都不小，除了坐輪椅女子「神蹟般」激動起身，遭網友譏諷外，其中一名持麥青年羅宜，也遭起底是染毒政治網紅，曾月花16K買大麻，且身邊總是有正妹環繞，可見搞學運超吃香。

立法院17日表決國會改革方案，場內上演肢體衝突大亂鬥，場外則有被稱為「太陽花2.0」的青年集結立法院外，其中，拿麥克風的公投護台灣聯盟執行長羅宜，將矛頭指向民眾黨立委黃國昌，帶頭抗議，高喊：「公開條文，拒絕黑箱」「停止表決、黑箱法案退回委員會」。

▲羅宜（紅箭處）遭起底是涉毒網紅。（讀者提供）



不過，網路上起底羅宜是染毒政治網紅，因染毒沈寂一陣子，近年重回社運界。本刊2018年曾報導，羅宜在時任台北市長柯文哲平時搭公車的站牌等待，衝向柯文哲要求簽署「東京奧運正名」連署書，並嘲諷柯文哲「玻璃心」，柯文哲因此改變上下班方式，放棄搭公車，改搭公務車，柯文哲也因不認同東奧正名受到批評。

本刊報導，羅宜就讀輔大宗教系，19歲加入太陽花運動主力「黑色島國青年陣線」，參與多次社會運動，包括鋸輔大蔣中正銅像、到慈湖陵寢潑漆，曾受民主鬥陣、基進黨之邀出席活動，一度成為政治圈的新秀。

▲本刊2018年報導，羅宜是染毒政治網紅。



然而，羅宜被指控購買二級毒品，2016年多次向同為社運出身的藥頭簡銘宏，購買大麻和俗稱「毒郵票的」LSD，短短一個月內花了1萬6,000元購買毒品。羅、簡二人因社運結識，後來又因「大麻花」聯繫，也遭調侃是「太陽花變大麻花」。

▲網友起底，羅宜是染毒政治網紅。（翻攝Threads）



本刊當年報導，「在大眾的印象中，熱衷社會運動者眼中應只有國家大事，往往無暇顧及兒女情長，但羅宜的身邊卻總是美女環繞，讓人十分羨慕」，超吃香。

▼羅宜臉書中多是與性格正妹合照的照片，男性友人的照片極少。



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