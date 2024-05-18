「與老兵鬼魂相愛」還劈腿！　通靈女大談2人1鬼三角戀

▲ 麗貝卡（左）透露自己除了與女友凱瑟琳（右）交往之外，也跟老兵鬼魂談人鬼戀。（翻攝X@ColArchon）

圖文／鏡週刊

人鬼戀不稀奇，但有人竟還跟鬼大談三角戀。美國一名女子自稱具有靈異體質，不僅能看到鬼魂，還與一位老兵鬼魂談人鬼戀。不過，她在現實生活中也有另一名伴侶，這意味著她不僅維持開放式關係，還跨越了生死界限。

根據外媒報導，33歲的麗貝卡（Rebekah Carmichael）表示自己從小就有靈異體質，年僅3歲就曾撞鬼，從那時起她就知道鬼魂的存在。這對當時年紀尚輕的她是非常恐怖的經歷，因此她一直努力摸索靈性領域，試圖學會「調控」自己的靈異體質。

後來她於2018年搬到號稱「全美鬧鬼最嚴重區域」，住在北卡羅萊納州的威爾明頓，當時她感受到自己無論搬到哪裡，似乎總有一個「不付房租的室友」如影隨形。

令人意想不到的是，她在威爾明頓找到自己「靈魂伴侶」，有天晚上10點左右，她獨自走回家時遇見了一個名叫魯伯特（Rupert）的鬼魂。魯伯特提議一路陪她走回家，過程中漸漸深入了解對方，魯伯特聲稱他們前世是夫妻，但他在戰爭中去世，這段時間他一直在尋找妻子，希望能再續前緣。

於是兩人開始展開人鬼戀，宛如普通情侶一樣散步、喝咖啡。然而，麗貝卡在2020年因對靈界事物的共同興趣結識凱瑟琳（Katharyn），兩人後來變成情侶，讓這段人鬼戀轉變成三角戀情。麗貝卡最後在靈界和人間都同時都有另一半。

麗貝卡表示，與凱瑟琳交往讓她感到輕鬆，因為凱瑟琳不僅接受了她的靈異體質，也從未對魯伯特的存在提出懷疑。凱瑟琳甚至與魯伯特建立了一種特殊的友誼，這讓麗貝卡和凱瑟琳決定將這一系列奇妙的經歷分享在社交媒體上，吸引了許多粉絲的關注。

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