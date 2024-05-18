　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

「與老兵鬼魂相愛」還劈腿！　通靈女大談2人1鬼三角戀

與老兵鬼魂談戀愛還敢劈腿！　通靈女大談離奇人鬼三角戀

▲ 麗貝卡（左）透露自己除了與女友凱瑟琳（右）交往之外，也跟老兵鬼魂談人鬼戀。（翻攝X@ColArchon）

圖文／鏡週刊

人鬼戀不稀奇，但有人竟還跟鬼大談三角戀。美國一名女子自稱具有靈異體質，不僅能看到鬼魂，還與一位老兵鬼魂談人鬼戀。不過，她在現實生活中也有另一名伴侶，這意味著她不僅維持開放式關係，還跨越了生死界限。

根據外媒報導，33歲的麗貝卡（Rebekah Carmichael）表示自己從小就有靈異體質，年僅3歲就曾撞鬼，從那時起她就知道鬼魂的存在。這對當時年紀尚輕的她是非常恐怖的經歷，因此她一直努力摸索靈性領域，試圖學會「調控」自己的靈異體質。

後來她於2018年搬到號稱「全美鬧鬼最嚴重區域」，住在北卡羅萊納州的威爾明頓，當時她感受到自己無論搬到哪裡，似乎總有一個「不付房租的室友」如影隨形。

令人意想不到的是，她在威爾明頓找到自己「靈魂伴侶」，有天晚上10點左右，她獨自走回家時遇見了一個名叫魯伯特（Rupert）的鬼魂。魯伯特提議一路陪她走回家，過程中漸漸深入了解對方，魯伯特聲稱他們前世是夫妻，但他在戰爭中去世，這段時間他一直在尋找妻子，希望能再續前緣。

於是兩人開始展開人鬼戀，宛如普通情侶一樣散步、喝咖啡。然而，麗貝卡在2020年因對靈界事物的共同興趣結識凱瑟琳（Katharyn），兩人後來變成情侶，讓這段人鬼戀轉變成三角戀情。麗貝卡最後在靈界和人間都同時都有另一半。

麗貝卡表示，與凱瑟琳交往讓她感到輕鬆，因為凱瑟琳不僅接受了她的靈異體質，也從未對魯伯特的存在提出懷疑。凱瑟琳甚至與魯伯特建立了一種特殊的友誼，這讓麗貝卡和凱瑟琳決定將這一系列奇妙的經歷分享在社交媒體上，吸引了許多粉絲的關注。

更多鏡週刊報導
一行業成女性創業熱門選擇　網曝「收入超過上班族」賺爛
星二代偶像淪AV女優　自揭僅剩400元上網哀求「給我錢」
老闆不倫人妻祕書　辦公室公然親熱天天帶出場！員工痛批：天理何在

ET快訊
《植劇場》女星結婚了！甜嫁初戀　放閃激吻全被拍
杜德偉開唱「2超大咖港星」現身觀眾席　小巨蛋暴動了！
女遭3度性侵　死前悲憤：不給他教訓不甘心
父逝母拋棄　新店高中生捷運站賣菜！學校「師生團購」超有愛
獨／19歲憲兵房間掐死女友！還傳簡訊「再等等」　騙她家人
40歲男食道癌！醫一查胃逆：每天只吃一餐　「檸檬綠茶」當水喝
下周雨灌5天！全台中獎　中南部連2天雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

「與老兵鬼魂相愛」還劈腿！　通靈女大談2人1鬼三角戀

當了71年處男！他練就「隔離魔法師」　完全不接觸女生

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

男帶羊回家當除草工具！　曝進度嘆：草好像都還在

猜拳輸就上去要合照　師傅們超配合齊比耶

徐巧芯「立院吹笛」　讓現場一片沈默...

「與老兵鬼魂相愛」還劈腿！　通靈女大談2人1鬼三角戀

當了71年處男！他練就「隔離魔法師」　完全不接觸女生

捕獲宋仲基一家三口公園散步！兒子意外曝光⋯他主動為妻兒擋鏡頭

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

胃炎發作8食物少碰！營養師列NG菜單　1原因鳳梨、竹筍先別吃

杜德偉開唱「2超大咖港星」低調現身觀眾席　小巨蛋暴動了！

NewJeans捲HYBE爭鬥「Minji發聲安撫粉絲」！　韓網心疼：很懂事

林子閎《完全省錢戀愛手冊》狂放電　 郭書瑤吃醋怒折手中筆

富邦勇士明年再來！攻城獅主場力克夢想家進軍季後賽

張書偉自爆「犯全天下男人會犯的錯」　預告《婆婆2》：角色變化非常大

父逝母拋棄…新店高中生捷運站賣菜　學校「師生團購」超有愛

獨／19歲憲兵房間掐死女友！還假傳簡訊「再等等」　騙她家人

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

新奇熱門新聞

當了71年處男！他練就「隔離魔法師」不接觸女生

2人1鬼三角戀！　通靈女愛上老兵鬼魂還劈腿

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

「蟑螂的10大真相」讓人頭皮發麻

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

鞋子灰綠vs粉白？吵2年真相曝光了

大叔「油槍督肛門」玩弄下體　網友大驚

都市傳說：不二家Peko醬嗜人肉？

快挑戰唸「紅鯉魚與綠鯉魚與驢」

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

更多熱門

相關新聞

土裡傳來哭聲　大叔遭活埋4天生還

土裡傳來哭聲　大叔遭活埋4天生還

歐洲國家摩爾多瓦近日發生一起恐怖社會案件，當地檢警在調查一起阿嬤謀殺案時，意外在嫌犯的住家附近土裡傳來哭聲，警方趕緊挖土「破墓」，結果救出一名62歲男子。原來這名男子，遭到謀殺阿嬤的嫌犯活埋4天，最後他幸運生還。

「扁特赦告吹」內幕　黨政人士：發動鑰匙在扁身上

「扁特赦告吹」內幕　黨政人士：發動鑰匙在扁身上

士林地院法官車竟遭鎖　警告意味濃

士林地院法官車竟遭鎖　警告意味濃

新竹空虛到只有科技業？老司機曝1處更值錢

新竹空虛到只有科技業？老司機曝1處更值錢

17歲少年遭綁架！27年後竟在隔壁鄰居地窖找到他

17歲少年遭綁架！27年後竟在隔壁鄰居地窖找到他

關鍵字：

鏡週刊X檔案

讀者迴響

熱門新聞

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃宣登《歌手》「表演太chill」陸網全看傻眼！

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

擁4妻14兒女！「竹北吊車大王真的有錢？」網揭內幕

爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

伊能靜庾澄慶離婚15年首同場！出席兒畢典未同框

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

即／疑女友劈腿！新北憲兵殺女友

更多

最夯影音

更多

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面