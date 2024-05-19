立院抗議「輪椅妹太激動」　站起來畫面瘋傳

圖文／鏡週刊

立法院昨（17日）場內立委爆發肢體衝突，場外也聚集不少大批綠營支持者到立法院外聲援，綠委更與現場青年合唱代表「太陽花學運」的歌曲〈島嶼天光〉，不過直播畫面中有一幕坐在輪椅上的女子，激動下起身畫面，掀起大票網友關注，更被大票網友截圖備份瘋傳，引發高度討論。

立法院昨（17日）表決國會改革方案，場內上演肢體衝突大亂鬥，場外則有被稱為「太陽花2.0」的民眾集結立法院外，抗議要求「公開條文，拒絕黑箱」「停止表決、黑箱法案退回委員會」，民進黨立委們更到場外，與上支持者齊聚立院高唱〈島嶼天光〉。

不過直播畫面中，有一幕引發熱議，一名不確定什麼原因坐輪椅到場的長髮女子，由他人推輪椅進場，並拿著麥克風發言，後來疑似情緒激動一度站起來，一手拿手機、一手跟著口號揮動，從截圖照片來看，女子揮動的手臂似乎受傷。

該照片一曝光，隨即被網友轉載瘋傳PTT、臉書等社群上，不少網友紛紛調侃，「民主的力量就能讓輪椅少女直接站起來」「幹笑死台灣神蹟」「幹就一堆職業學生在演戲」「笑死，越來越像邪教組織」「難怪大家不當小草」「醫學奇蹟」「好手好腳坐輪椅哦 笑死人」，更有網友大酸「畢竟是月薪20萬的職缺競爭很激烈」「為了民主站起來錯了嗎」「民主治百病啦」。



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