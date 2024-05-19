八強過奶？她的早餐店奶茶驚見「漂浮8小強」　網：全家都在裡面了

▲一名網友上網爆料，自己從連鎖早餐店買的奶茶上，漂浮著奇怪的黑點，撕開封膜才發現居然是8隻小強屍體在奶茶中載沉載浮。（圖／翻攝FB／爆怨2公社）



圖文／CTWANT

台灣早餐店奶茶的「腹瀉」傳說一直是在地人口耳相傳的笑談，不過要是喝到這種奶茶，真的會讓人笑不出來！一名網友上網爆料，自己到連鎖早餐店買奶茶，正要享用時察覺奶茶上漂浮著奇怪的黑點，撕開封膜，才發現居然是8隻小強屍體在奶茶中載沉載浮，讓她覺得難以置信。照片曝光也引起眾人驚呼：「雞皮疙瘩都起來了」。

一名網友19日在臉書社團「爆怨2公社」發文，分享早餐店奶茶裡漂著許多小蟑螂的屍體，直呼：「連鎖早餐店的品質堪憂啊，一早吃早餐就看到加料的可可，好險覺得怪怪的沒喝，這應該蟑螂窩了吧！？」。透過照片上飲料的封膜，隱約還可以看出來自某家連鎖早餐店旗下的分店。

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畫面曝光引起熱議，有網友表示：「歡樂全家餐，全家都在裡面了」、「看了好想飆髒話」、「滅門血案啊～太扯了！」還有人表示，「還好你不是用吸管喝。」原PO則回覆：「我根本還沒戳吸管就看到了……立馬打開確認！」

也有網友力勸原PO向權責機關檢舉，「太噁心了吧，拜託公開店家」、「店家應該被公佈吧，好噁心」、「好誇張，建議直接衛生局檢舉」。原PO受到提醒，也小心翼翼的公布：「各位，這八德建*店」，提醒網友小心不要踩雷。

Taryn Wang 在爆怨2公社發表 連鎖早餐店的品質堪憂啊⋯⋯ 一早吃早餐就看到加料的可可…. 好險覺得怪怪的沒喝 這應該蟑螂窩了吧⋯⋯！？ 由爆料公社一日小編發佈於 2024年5月19日 星期日

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