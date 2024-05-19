　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

八強過奶？她的早餐店奶茶驚見「漂浮8小強」　網：全家都在裡面了

八強過奶？她的早餐店奶茶驚見「漂浮8小強」　網：全家都在裡面了

▲一名網友上網爆料，自己從連鎖早餐店買的奶茶上，漂浮著奇怪的黑點，撕開封膜才發現居然是8隻小強屍體在奶茶中載沉載浮。（圖／翻攝FB／爆怨2公社）

圖文／CTWANT

台灣早餐店奶茶的「腹瀉」傳說一直是在地人口耳相傳的笑談，不過要是喝到這種奶茶，真的會讓人笑不出來！一名網友上網爆料，自己到連鎖早餐店買奶茶，正要享用時察覺奶茶上漂浮著奇怪的黑點，撕開封膜，才發現居然是8隻小強屍體在奶茶中載沉載浮，讓她覺得難以置信。照片曝光也引起眾人驚呼：「雞皮疙瘩都起來了」。

一名網友19日在臉書社團「爆怨2公社」發文，分享早餐店奶茶裡漂著許多小蟑螂的屍體，直呼：「連鎖早餐店的品質堪憂啊，一早吃早餐就看到加料的可可，好險覺得怪怪的沒喝，這應該蟑螂窩了吧！？」。透過照片上飲料的封膜，隱約還可以看出來自某家連鎖早餐店旗下的分店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面曝光引起熱議，有網友表示：「歡樂全家餐，全家都在裡面了」、「看了好想飆髒話」、「滅門血案啊～太扯了！」還有人表示，「還好你不是用吸管喝。」原PO則回覆：「我根本還沒戳吸管就看到了……立馬打開確認！」

也有網友力勸原PO向權責機關檢舉，「太噁心了吧，拜託公開店家」、「店家應該被公佈吧，好噁心」、「好誇張，建議直接衛生局檢舉」。原PO受到提醒，也小心翼翼的公布：「各位，這八德建*店」，提醒網友小心不要踩雷。

Taryn Wang 在爆怨2公社發表 連鎖早餐店的品質堪憂啊⋯⋯ 一早吃早餐就看到加料的可可…. 好險覺得怪怪的沒喝 這應該蟑螂窩了吧⋯⋯！？

爆料公社一日小編發佈於 2024年5月19日 星期日

延伸閱讀
馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存
爽擁4妻14兒女「竹北吊車大王」真的有錢？在地揭驚人身家內幕：1次80萬
憲兵悶殺女友！才帶媽吃母親節大餐　親友吐「他很孝順」為分擔家計簽志願役

ET快訊
快訊／殺人未遂受監護處分人脫逃！緊急發布查緝
驚人巨大「藍色流星」7秒高速劃上空！葡萄牙黑夜瞬間變白天
Beyond黃家駒墓碑被毀！犯人是15歲網紅
裸體渡假村！老闆娘曝「客人勃起」還給大家看　秒被轟出去
憲兵悶殺女友！才帶媽吃母親節大餐　為分擔家計簽志願役

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

員工只有他1個人！工作2hrs準時下班「手機滑到膩」　內行揭真相

八強過奶？她的早餐店奶茶驚見「漂浮8小強」　網：全家都在裡面了

快訊／21:52台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天　最猛時段「紅爆大雨熱區」出爐

世新圖傳系「階境」畢展　融合AI與跨媒體展現創作新視野

明「小滿」梅雨季要來了！4生肖小心失眠多夢　開運、禁忌一次看

台灣光罩CEO送醫發現膽管癌　罹癌1個月病逝！醫示警6症狀要小心

12生肖一周運勢出爐！屬牛超順、屬羊財運飆升「辛苦有收穫」

「生命之樹」曾英棟特展　台南文化中心精彩登場

明天雨彈炸全台！晚間到周三最猛 　氣象署：鋒面影響至周五

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

員工只有他1個人！工作2hrs準時下班「手機滑到膩」　內行揭真相

八強過奶？她的早餐店奶茶驚見「漂浮8小強」　網：全家都在裡面了

快訊／21:52台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天　最猛時段「紅爆大雨熱區」出爐

世新圖傳系「階境」畢展　融合AI與跨媒體展現創作新視野

明「小滿」梅雨季要來了！4生肖小心失眠多夢　開運、禁忌一次看

台灣光罩CEO送醫發現膽管癌　罹癌1個月病逝！醫示警6症狀要小心

12生肖一周運勢出爐！屬牛超順、屬羊財運飆升「辛苦有收穫」

「生命之樹」曾英棟特展　台南文化中心精彩登場

明天雨彈炸全台！晚間到周三最猛 　氣象署：鋒面影響至周五

員工只有他1個人！工作2hrs準時下班「手機滑到膩」　內行揭真相

KBS 8年前包庇鄭俊英淫片案！派律師「威脅受害女」韓網怒：根本共犯

雷諾運動跑旅「300匹插電式油電動力」曝光！高性能部門加持更熱血

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」！黃宥嘉：隱隱的強迫

生死第7戰拚了！　尼克兩大將哈特、阿努諾比可能回歸

快訊／受監護處分人醫院脫逃！ 北檢公布照片：涉殺人未遂具攻擊性

斯洛伐克總理遇刺4天「已無生命危險」！副總理：情況仍嚴峻

英國硬派越野車INEOS「推特仕版限量1924台」！慶祝同鄉品牌100周年

領航猿隊史首度奪例行賽龍頭　卡總稱意義超重大

白冰冰挑戰「E16蹲」超軟Q！　一臉輕鬆還想跳：沒了喔？

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

生活熱門新聞

花壽司驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報　下到入夜

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

女友提議同居「但妹妹要搬出去」　網一面倒

快訊／國中會考5科解答出爐　各科考題一次看

比墾丁還多台人？飛沖繩「1景象」他傻了

抄襲廠商蹦世界公布對話紀錄：她以為P圖就沒事了

明天雨彈炸全台！晚間到周三最猛 　氣象署：鋒面影響至周五

把握最後好天氣　全台「下最大」時間曝

今雨區擴大！　明起「全台連下5天」

快訊／10:55台灣東部海域規模4.2「7縣市有感」　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

摔壞室友手機不想賠　真正原因大逆轉

摔壞室友手機不想賠　真正原因大逆轉

「摔壞了室友的手機，我不想賠！」大陸1名網友抱怨，室友最近準備考研究所，為了防止自己看手機，所以把電話放在他的床上，「宿舍熄燈以後我上床睡覺，忘記了室友把手機放在了我的床上，掀起被子以後她的手機就摔下去了」，現在對方要求賠償，但他覺得室友也有責任，頂多幫忙負擔一部分，「我做錯了嗎？」

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

憲兵殺女！友稱孝順分擔家計簽志願役

憲兵殺女！友稱孝順分擔家計簽志願役

CEO送醫發現膽管癌　罹癌1個月驟逝

CEO送醫發現膽管癌　罹癌1個月驟逝

陸大咖男主持爆「私生活混亂」！曾被25歲女檢舉性侵

陸大咖男主持爆「私生活混亂」！曾被25歲女檢舉性侵

關鍵字：

周刊王早餐店奶茶小強蟑螂

讀者迴響

熱門新聞

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

花壽司驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報　下到入夜

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

抗議綠8年芭樂票　白：近4000人

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

更多

最夯影音

更多

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面