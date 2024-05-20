　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

狗暴衝害女騎士摔傷　陸法官認「牽繩太長」判女飼主賠償85萬

狗暴衝害女騎士摔傷　法官認「牽繩太長」判女飼主賠償85萬

▲狗狗突然暴衝害女騎士摔傷。（示意圖／Piqsels）

圖文／CTWANT

遛狗不只要牽繩，更要保持適當的牽繩長度。中國大陸上海一名高姓女子就因為牽繩太長，導致走在她前面的愛犬，衝出馬路嚇到電動自行車女騎士，造成對方摔傷致殘。上海普陀法院日前宣判高女需賠償女騎士人民幣19萬餘元（約新台幣85萬元）。

據《上觀新聞》報導，高女引導愛犬過馬路時，因為牽繩長度太長，導致狗突然狂奔到馬路上，嚇到騎乘電動自行車的沈姓女子，沈女摔車送醫後被診斷多處骨折及脫臼，後遭鑑定為影響日常活動、學習與工作能力的十級傷殘。

沈女認為自己依正常速度行駛，卻被狗嚇到受傷，飼主應賠償她醫藥費、住院費、交通費及休養期間開支；高女則指自己已善盡替愛犬配戴牽繩與注意義務，不願賠償。雙方鬧上法院。

法官審理後認為，飼養動物所生糾紛適用無過失責任原則，高女牽繩太長，讓寵物與其之間距離過大，造成狗只能先進入道路，並令騎車經過的沈女緊急煞車摔傷，事故存在因果關係；高女也未舉證沈女有重大過失或存在故意。判高女應賠償沈女所提費用，以及鑑定費、殘疾賠償金、律師費共計19多萬元。

另外，可調整長度的伸縮式牽繩雖然讓遛狗變得更方便，但許多狗狗專家表示，牽繩太長或長度忽長忽短，會使狗混淆散步時的適當距離，導致狗容易暴衝，進而發生事故。

延伸閱讀
比瑜珈還方便！「1懶人運動」超夯　一票狂讚：媽每天做到流汗
自稱「能打敗泰森」！　54歲太極拳師父慘遭年輕拳擊手打哭
媽從小重男輕女「鴨腿只給兒」　她被迫吃翅不忍了…母下秒態度超揪心

ET快訊
快訊／殺人未遂受監護處分人脫逃！緊急發布查緝
驚人巨大「藍色流星」7秒高速劃上空！葡萄牙黑夜瞬間變白天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

胖貓跳江之死大逆轉！和女友「2年真愛」　警曝3關鍵：不構成詐騙

狗暴衝害女騎士摔傷　陸法官認「牽繩太長」判女飼主賠償85萬

摔壞室友手機「不想賠」…網正要開罵　見真正原因大逆轉：報警吧

吸力超強！人妻同時吸乾3小王　懷孕都能騙「大肚病」詐1200萬得手

為吸引特斯拉等外資！　上海政府「放寬數據出口限制」

廣西欽州小時雨量「破歷史紀錄」！　多地淹水…半輛汽車泡水裡

免考試？傳北大找山東網紅入校深造　校方澄清「破格」假消息

「養老院嗎」？IT高層斥員工準時上下班　網傻：加班非理所當然

鄱陽湖江豚受困油污痛苦掙扎　陸負責人冷血回「是大青魚」

陸駐聯合國大使520前發表涉台文章　痛批「美挺台」挑戰一中原則

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

為閃違停車！高雄17歲女騎士快車道超車　遭聯結車輾斃

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

胖貓跳江之死大逆轉！和女友「2年真愛」　警曝3關鍵：不構成詐騙

狗暴衝害女騎士摔傷　陸法官認「牽繩太長」判女飼主賠償85萬

摔壞室友手機「不想賠」…網正要開罵　見真正原因大逆轉：報警吧

吸力超強！人妻同時吸乾3小王　懷孕都能騙「大肚病」詐1200萬得手

為吸引特斯拉等外資！　上海政府「放寬數據出口限制」

廣西欽州小時雨量「破歷史紀錄」！　多地淹水…半輛汽車泡水裡

免考試？傳北大找山東網紅入校深造　校方澄清「破格」假消息

「養老院嗎」？IT高層斥員工準時上下班　網傻：加班非理所當然

鄱陽湖江豚受困油污痛苦掙扎　陸負責人冷血回「是大青魚」

陸駐聯合國大使520前發表涉台文章　痛批「美挺台」挑戰一中原則

「存不了錢」都有的特徵！　前銀行員眼中3壞習慣會變月光族

想有好看胸型？營養師教「長胸部飲食」4大關鍵　搭配運動更有感

胖貓跳江之死大逆轉！和女友「2年真愛」　警曝3關鍵：不構成詐騙

伊朗官員：總統直升機墜毀生死不明　電視停播常態節目

狗暴衝害女騎士摔傷　陸法官認「牽繩太長」判女飼主賠償85萬

夏筠婷遭AI換臉還被酸！勾惡聲援揭「暗網代碼」：比創意私房可怕

放煙火釀火警？織襪廠祖孫3代7人受困　濃煙嗆傷送醫

內政部：社宅2024年底可望達20萬戶

《航海王》限定轉蛋再現紅髮傑克、魯夫名場面！三配色精緻還原

口罩令1265天全面解禁！6種時機還要戴口罩　懶人包4大QA

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

大陸熱門新聞

員工1天跑廁所6小時　遭開除求償20萬

吸力超強！人妻同時吸乾3小王詐千萬

摔壞室友手機不想賠　真正原因大逆轉

「準時6點下班」卻被罵！　總經理怒飆：當公司是養老院啊

公司解僱賠償給一大袋硬幣！女員工要清點被打

胖貓之死逆轉！和女友是2年真愛

「當這養老院嗎」？IT高層怒斥員工準時上下班

淘寶TOP3女裝店被指「捲款1.5億元」跑路

狗暴衝害騎士摔　牽繩太長遭判賠償85萬

「打敗泰森」！54歲太極拳師父秒被打哭

陸2歲童染梅毒！全家只有奶奶陽性

半輛車泡水裡！廣西欽州小時雨量破歷史紀錄

鄱陽湖江豚受困油污痛苦掙扎

為吸引特斯拉等外資　上海政府放寬出口限制

更多熱門

相關新聞

台中女違停沒熄火　小偷連兒帶車開走

台中女違停沒熄火　小偷連兒帶車開走

台中市北區發生驚恐竊車案，一名女駕駛沒熄火違停路邊，下車也沒鎖門就離開辦事，還獨留13歲兒子在車上，導致車輛遭男竊賊「連車帶人」偷走，少年被劫持百公尺後遭小偷強硬拖下車丟包，附近民眾見狀協助報警求救。

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」

摔壞室友手機不想賠　真正原因大逆轉

摔壞室友手機不想賠　真正原因大逆轉

早餐奶茶驚見漂浮8小強　全家都在裡面

早餐奶茶驚見漂浮8小強　全家都在裡面

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

關鍵字：

周刊王牽繩

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

Beyond黃家駒墓碑被毀！15歲網紅遭起底猥褻行為

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

妹子大哭「男友安慰卻硬了」！打分手砲還愛不愛？

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

台積電人夫玩手遊出軌女網友　同居小三下場慘了

即／伊朗總統直升機重落地！生死不明

好多人生病！喉嚨痛「吃5類食物」快快好　醫強推1水果

明小滿梅雨季要來了！4生肖小心失眠多夢

全台最大水樂園開了！每人只要500元

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面