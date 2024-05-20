狗暴衝害女騎士摔傷　陸法官認「牽繩太長」判女飼主賠償85萬

▲狗狗突然暴衝害女騎士摔傷。（示意圖／Piqsels）



圖文／CTWANT

遛狗不只要牽繩，更要保持適當的牽繩長度。中國大陸上海一名高姓女子就因為牽繩太長，導致走在她前面的愛犬，衝出馬路嚇到電動自行車女騎士，造成對方摔傷致殘。上海普陀法院日前宣判高女需賠償女騎士人民幣19萬餘元（約新台幣85萬元）。

據《上觀新聞》報導，高女引導愛犬過馬路時，因為牽繩長度太長，導致狗突然狂奔到馬路上，嚇到騎乘電動自行車的沈姓女子，沈女摔車送醫後被診斷多處骨折及脫臼，後遭鑑定為影響日常活動、學習與工作能力的十級傷殘。

沈女認為自己依正常速度行駛，卻被狗嚇到受傷，飼主應賠償她醫藥費、住院費、交通費及休養期間開支；高女則指自己已善盡替愛犬配戴牽繩與注意義務，不願賠償。雙方鬧上法院。

法官審理後認為，飼養動物所生糾紛適用無過失責任原則，高女牽繩太長，讓寵物與其之間距離過大，造成狗只能先進入道路，並令騎車經過的沈女緊急煞車摔傷，事故存在因果關係；高女也未舉證沈女有重大過失或存在故意。判高女應賠償沈女所提費用，以及鑑定費、殘疾賠償金、律師費共計19多萬元。

另外，可調整長度的伸縮式牽繩雖然讓遛狗變得更方便，但許多狗狗專家表示，牽繩太長或長度忽長忽短，會使狗混淆散步時的適當距離，導致狗容易暴衝，進而發生事故。

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