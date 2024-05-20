台中女駕駛違停沒熄火　雙B遭小偷「連兒帶車」開走…她回現場嚇壞

▲女駕駛違停害兒子被「連車帶孩」劫走。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

台中市北區發生驚恐竊車案，一名女駕駛沒熄火違停路邊，下車也沒鎖門就離開辦事，還獨留13歲兒子在車上，導致車輛遭男竊賊「連車帶人」偷走，少年被劫持百公尺後遭小偷強硬拖下車丟包，附近民眾見狀協助報警求救。

據《三立新聞網》報導，女駕駛今（19日）午前11點違停在雙向2車道的育才北路，遭偷車賊盯上開走，竊賊起初嘗試驅趕少年下車未果，只好先連人帶車向前行駛約百公尺，在國立台灣體育運動大學旁的雙十路二段與育才北路路口處，連拖帶拉把少年趕走。

警方表示，竊賊當時疑似騎乘腳踏車尋找作案目標，並鎖定女駕駛的雙B轎車下手，擄走少年後還等四下無人才趕人下車，表示男竊賊除偷車也觸犯強制罪嫌，正積極追捕犯嫌中。

附近民眾則透露，女駕駛當時說車被偷了或是被拖吊，還說車上有小朋友，他要女駕駛趕快打小孩手機，但對方說「沒人接」，於是幫對方報案；其他民眾發現少年找不到母親，也趕快送孩子到派出所，母子倆最後在警局重逢。

此外，案發地點四周1公里內就有超過10座停車場，附近道路也都有劃設停車格，或許女駕駛只要再多花點時間或金錢尋找停車位，就可避免違停遭歹徒盯上。

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