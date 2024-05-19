馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存

▲特斯拉德國超級工廠附近的前軍用機場，幾乎停滿待售的各式特斯拉。（圖／翻攝自GoogleMaps）



圖文／CTWANT

美國電動車大廠特斯拉面臨產品陣容老化、電動車市場降溫，以及其他廠商激烈競爭影響，近幾個月銷量急遽下滑，特斯拉為緩解庫存壓力，甚至租用密蘇里州聖路易一處已關閉購物中心的停車場，存放多達400輛待售車。

據《InsideEVs》報導，特斯拉租用聖路易切斯特菲爾德購物中心（ChesterfieldMall）停車場並非孤例，多名網友在論壇Reddit分享，新澤西州勞倫斯維爾的桂格橋購物中心（Quaker Bridge Mall）、維吉尼亞州里奇蒙一處廢棄大樓的停車場，都分別停放數百輛尚未交付的特斯拉，其中也包含新推出的Cybertruck。

美國電視台《FOX 2》指出，特斯拉聖路易服務中心雖有135個停車位，但幾乎被停滿且必須替客人預留車位，不得不租用4公里遠的切斯特菲爾德購物中心停車場應急。

▲美國廢棄商場的停車場停滿特斯拉。（圖／翻攝自Reddit）



《柏林報》也揭露位於德國特斯拉超級工廠60公里遠的新哈登貝格（Neuhardenberg），其可停放5000輛車的前東德軍用機場，已停滿大量的新出廠特斯拉，附近居民表示，每天每小時都有貨車載著新造車來停放，顯示特斯拉產量過剩問題已不分歐美。

▲美國廢棄商場的停車場停滿特斯拉。（圖／翻攝自Reddit）



儘管特斯拉上季共有46,561輛庫存，占特斯拉總產量10.7％，但美國電動車供過於求問題不侷限於特斯拉，最新統計數據顯示，美國電動車可用庫存為136天，明顯高於總體平均天數的78天，其中又以NISSAN的160天最高，其次為BMW及KIA，最低為GMC的54.6天。

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