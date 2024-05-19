　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存

馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存

▲特斯拉德國超級工廠附近的前軍用機場，幾乎停滿待售的各式特斯拉。（圖／翻攝自GoogleMaps）

圖文／CTWANT

美國電動車大廠特斯拉面臨產品陣容老化、電動車市場降溫，以及其他廠商激烈競爭影響，近幾個月銷量急遽下滑，特斯拉為緩解庫存壓力，甚至租用密蘇里州聖路易一處已關閉購物中心的停車場，存放多達400輛待售車。

據《InsideEVs》報導，特斯拉租用聖路易切斯特菲爾德購物中心（ChesterfieldMall）停車場並非孤例，多名網友在論壇Reddit分享，新澤西州勞倫斯維爾的桂格橋購物中心（Quaker Bridge Mall）、維吉尼亞州里奇蒙一處廢棄大樓的停車場，都分別停放數百輛尚未交付的特斯拉，其中也包含新推出的Cybertruck。

美國電視台《FOX 2》指出，特斯拉聖路易服務中心雖有135個停車位，但幾乎被停滿且必須替客人預留車位，不得不租用4公里遠的切斯特菲爾德購物中心停車場應急。

馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存

▲美國廢棄商場的停車場停滿特斯拉。（圖／翻攝自Reddit）

《柏林報》也揭露位於德國特斯拉超級工廠60公里遠的新哈登貝格（Neuhardenberg），其可停放5000輛車的前東德軍用機場，已停滿大量的新出廠特斯拉，附近居民表示，每天每小時都有貨車載著新造車來停放，顯示特斯拉產量過剩問題已不分歐美。

馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存

▲美國廢棄商場的停車場停滿特斯拉。（圖／翻攝自Reddit）

儘管特斯拉上季共有46,561輛庫存，占特斯拉總產量10.7％，但美國電動車供過於求問題不侷限於特斯拉，最新統計數據顯示，美國電動車可用庫存為136天，明顯高於總體平均天數的78天，其中又以NISSAN的160天最高，其次為BMW及KIA，最低為GMC的54.6天。

延伸閱讀
486先生曬千萬繳稅收據　嗆：喊「稅收超徵」的傻子繳多少？
被爆「私生活混亂」！　知名主持人不忍了：拒絕造謠、一定告到底
才剛停好機械車位！倒楣車主秒遭旁人「送下樓」　網憤怒：根本故意

ET快訊
快訊／伊朗總統直升機「重落地」生死不明！
快訊／21:52規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級
好多人生病！喉嚨痛「吃5類食物」快快好　醫強推1水果
阿部瑪利亞罕曬辣照！「解放裸背」粉絲朝聖
首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天　最猛時段「紅爆大雨熱區」出爐
12生肖一周運勢出爐！「這生肖」財運飆升

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／伊朗總統直升機「重落地」生死不明！20支救援隊緊急出動

馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存

男加油站內突脫褲！當眾擼鳥、油槍插屁屁　「公然攪菊」嚇傻路人

戰況激烈！俄控：烏軍出動60架無人機　朝克里米亞發射ATACMS飛彈

加拿大「辦後事」超貴！　逾千具屍體放太平間無人認領

印尼伊布火山又噴發！4公里火山灰柱竄「紫色閃電」　7村落急撤離

74年最冷！「極地冷空氣」席捲智利　5月提早入冬

風靡美國！　茶飲專家：台灣應以發明珍珠奶茶自豪

哈利「類王室出訪」全程受招待　金主爆是洗錢6.4億通緝犯！英王氣炸

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍「金屬碎片插臉」慘死　家屬怒告

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

快訊／伊朗總統直升機「重落地」生死不明！20支救援隊緊急出動

馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存

男加油站內突脫褲！當眾擼鳥、油槍插屁屁　「公然攪菊」嚇傻路人

戰況激烈！俄控：烏軍出動60架無人機　朝克里米亞發射ATACMS飛彈

加拿大「辦後事」超貴！　逾千具屍體放太平間無人認領

印尼伊布火山又噴發！4公里火山灰柱竄「紫色閃電」　7村落急撤離

74年最冷！「極地冷空氣」席捲智利　5月提早入冬

風靡美國！　茶飲專家：台灣應以發明珍珠奶茶自豪

哈利「類王室出訪」全程受招待　金主爆是洗錢6.4億通緝犯！英王氣炸

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍「金屬碎片插臉」慘死　家屬怒告

第2屆翰可國際青少年網球錦標賽展開！董事長滿意喊話續辦

快訊／伊朗總統直升機「重落地」生死不明！20支救援隊緊急出動

百年淡蘭古道走向國際　4縣市攜日共揭友誼步道

「中國第一美胸」徐冬冬走光照被盜賣！　氣憤宣布：絕對告到底

快訊／21:52台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存

憲兵悶殺女友！才帶媽吃母親節大餐　為分擔家計簽志願役

「溫暖內閣」陳建仁475天任期結束！親曝下一步：繼續為台灣努力

好多人生病！喉嚨痛「吃5類食物」快快好　醫強推1水果

新北步行無礙不繞路　林口文明街打造友善步道

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

國際熱門新聞

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

愛犬上錯機「關8小時沒水喝」！飼主見屍體崩潰

他遭砍斷手　淡定「撿起手掌」閃人

女屍遭哈瑪斯「扒光遊街」！葬禮辦在母親生日

金屬瓶爆炸　工人噴飛「左臂炸斷」亡

日本夜空飄「9道光柱」　奇景原因曝光

網紅2歲兒離奇跌入泳池溺水　掙扎1周身亡

妻出軌同事9年！夫隱忍悄訂「復仇計劃」

台灣被點名！「東亞四大國」將遇經濟危機

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍慘死

男加油站內擼鳥！油槍插屁屁「公然攪菊」

超多人搭機愛喝薑汁汽水　原因曝光

校花遭4男擄走撕票　主謀逃死改判40年

更多熱門

相關新聞

憲兵殺女！友稱孝順分擔家計簽志願役

憲兵殺女！友稱孝順分擔家計簽志願役

19歲許姓志願役憲兵昨（18日）疑似懷疑同齡劉姓女友劈腿，憤而用枕頭悶殺同為憲兵的劉女。據悉，出身單親並從父的許男，高中畢業後為照顧3個弟妹，與疑似和高中就交往的劉女一起簽下志願役，孝順的他，上週還帶媽媽吃母親節大餐，未料竟在日前做出憾事。

CEO送醫發現膽管癌　罹癌1個月驟逝

CEO送醫發現膽管癌　罹癌1個月驟逝

為吸引特斯拉等外資　上海政府放寬出口限制

為吸引特斯拉等外資　上海政府放寬出口限制

陸大咖男主持爆「私生活混亂」！曾被25歲女檢舉性侵

陸大咖男主持爆「私生活混亂」！曾被25歲女檢舉性侵

「超人氣產品」秒殺　明德外役監靠這味賺百萬

「超人氣產品」秒殺　明德外役監靠這味賺百萬

關鍵字：

周刊王特斯拉

讀者迴響

熱門新聞

花壽司驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報　下到入夜

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

抗議綠8年芭樂票　白：近4000人

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

更多

最夯影音

更多

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面