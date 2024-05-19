摔壞室友手機「不想賠」…網正要開罵　見真正原因大逆轉：報警吧

▲網友摔壞室友手機不想賠。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

「摔壞了室友的手機，我不想賠！」大陸1名網友抱怨，室友最近準備考研究所，為了防止自己看手機，所以把電話放在他的床上，「宿舍熄燈以後我上床睡覺，忘記了室友把手機放在了我的床上，掀起被子以後她的手機就摔下去了」，現在對方要求賠償，但他覺得室友也有責任，頂多幫忙負擔一部分，「我做錯了嗎？」

原PO在微博發文，「室友要考研，為了防止自己看手機不好好背書，所以把手機放在了我床上。宿舍熄燈以後我上床睡覺，忘記了室友把手機放在了我的床上，掀起被子以後她的手機就摔下去了。我們上床下桌床還挺高的。室友的手機現在屏幕碎了，也開不了機了，她說讓我盡快賠她一個手機，因為考研要用」。

當事人坦言，「我覺得我的責任不大，而且這個手機她已經用了四年了，我覺得最多賠500塊，她不接受，要去找導員。家人們，我做錯了嗎？」貼文引發討論，網友紛紛留言「她的責任更大一些吧，不看管好自己的財物。我覺得你沒錯，500換個屏應該夠了」、「你分擔一點維修費就算夠給面子了」。

另外，也有人直言「他是不是不懂得折舊啊？一個用了好幾年的手機，憑什麽讓你賠個新的？真好意思，我覺得你賠他個屏幕都算是仁至義盡了」、「500挺多的了吧，以舊換新都不一定能換500，而且是他放你的床上，好像還幹壞事了，以後別幹了，這種涉及財物的我是絕對不會幹的」、「報警吧」。

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