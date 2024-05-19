快訊／柯文哲抵達519遊行會場　民眾黨估現場人數達8000人

記者袁茵／台北報導

準總統賴清德將於520上任，民眾黨今（19日）於民進黨中央黨部前發起「草根決心行動」，抗議蔡政府跳票8年開「芭樂票」。民眾黨主席柯文哲約於下午3時30分抵達舞台後方，面對活動現場人數，民眾黨表示，2022年11月25日陳時中遠前之夜喊3.5至6萬人，由於現在人潮已漫延超過林森北路，所以估計現場達8000人。

519草根決心行動於今日下午2時在北平東路展開，以「憲政改革、司法改革、國會改革、媒體改革」作為主訴求，民眾黨市議員、立委都與會，並邀請公民團體到場助講；據了解，倒數2位立委助講由黨團副總召黃珊珊、黨團總召黃國昌2人依序進行，最後壓軸則留給黨主席柯文哲上台。

柯文哲約於下午3時30分抵達舞台後方，民眾黨團總召黃國昌等人站在一旁等待迎接，但突然遇到一名民眾當面嗆「太陽花學運的黃國昌已不見」、「繼續作亂」。不過活動開始前，也有一名男性支持者自掏腰包5000元，買了420枝向日葵發放給民眾，手舉「黃國昌從來沒有背棄太陽花」牌子。

民眾黨發言人李頂立也於台上表示，之前民進黨台北市長候選人陳時中在此辦造勢晚會，擺了椅子，當時民進黨報人數是6萬人，那「我們今天要報幾萬人？」只見台下民眾喊600萬，李頂立則笑稱，民眾黨理性務實科學，現在達到8000人。

▼民眾黨519草根決心行動。（圖／記者湯興漢攝）

▼民眾黨主席柯文哲出席519草根決心行動。（圖／記者袁茵攝）